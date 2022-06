El Presidente le pidió la renuncia a Matías Kulfas

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente Alberto Fernández le pidió ayer la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner acusara al funcionario nacional de armar una operación de prensa en su contra.

Así lo confirmó a NA la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, al poco tiempo de que la exmandataria realizó un posteo en su cuenta de la red social Twitter calificando como "penoso" el armado de operaciones en off the record para perjudicarla en torno a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos", publicó Cristina Kirchner en sus redes sociales y replicó el comunicado oficial de la empresa Energía Argentina.

Fuentes oficiales aclararon a Noticias Argentinas que el pedido de renuncia está estrictamente vinculado a que Matías Kulfas dijo que "había un negociado en la licitación de la obra emblemática del Gobierno".

"Este es un Gobierno decente, transparente. No se puede decir cualquier cosa amparados en el off o la interna", puntualizaron desde la Casa Rosada.

Por la mañana se conoció una información que había sido difundida a un grupo de periodistas por parte del equipo de comunicación de Kulfas en off the record, en cuyo mensaje habían indicado que los funcionarios cristinistas en ENARSA habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según la compañía pública, creada a fines de 2004, "a la categoría de funcionarios que no funcionan, planteada en el año 2020 por Cristina, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta".

Junto a la captura de pantalla del mensaje en off difundido a periodistas por la cartera que conduce Matías Kulfas, el comunicado de ENARSA rebatió las críticas hechas en ese información y afirmó: "No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones".

Minutos después y antes de reclamarle la renuncia a Kulfas, el jefe de Estado había respaldado a la Vicepresidenta, también a través de redes sociales.

"Comparto la respuesta dada por Energía Argentina a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del gasoducto Néstor Kirchner", había publicado el mandatario.

Y había agregado: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad".



PIDEN INFORMES

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio presentará un Proyecto de Comunicación donde exigirá al Poder Ejecutivo precisiones respecto a las denuncias que originaron que el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia al ministro Matías Kulfas.

"En dicha solicitud, los senadores requerirán precisiones vinculadas a la licitación que originó al mensaje en off publicado en los medios de comunicación y difundido por la Vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner) respecto a presuntas cuestiones vinculadas a hechos de corrupción", indicaron en un comunicado.

En ese marco, detallaron que "los representantes de Juntos por el Cambio preguntarán si se ha iniciado algún o algunos procesos administrativos y/o penales vinculados a la comisión de posibles delitos y/o incumplimiento de deberes de funcionario público y si Alberto Fernández tiene decidido impulsar alguna investigación vinculada a potenciales hechos de corrupción en el marco del proceso licitatorio mencionado".

Además, pidieron "saber cuál fue el procedimiento de formulación de pliego licitatorio para el gasoducto denominado Néstor Kirchner y cuáles fueron los fundamentos técnicos determinantes respecto a la definición de la necesidad de utilizar chapa de 33mm de espesor en el marco de la licitación mencionada".

Por último, precisaron que se solicitará "saber si al momento de conformación del mencionado pliego se tomó en cuenta que la especificación técnica podría tener como implicancia directa una menor cantidad de oferentes y por ende un desmedro directo al principio de concurrencia que conforme la normativa aplicable debe regir cualquier procedimiento licitatorio".