Completan la última del Apertura

Ya con los dos finalistas determinados, Ben Hur y Sportivo Norte, el torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina tendrá este domingo la última tanda de partidos correspondiente a la novena fecha. Serán los encuentros de la Zona A, ya que el otro grupo se definió el jueves.

Se destaca el duelo entre 9 de Julio y Ben Hur en el Germán Soltermam. El León ya quedó segundo y como aliciente intentará quitarle el invicto al Lobo, que habrá que esperar si no guarda algunos jugadores para la final con Sportivo a disputarse el domingo 12 en cancha neutral.



PRIMERA A

Zona A: 13.30hs 9 de Julio vs Ben Hur (Francisco Tántera), Peñarol vs Bochazo (Guillermo Vacarone), Atlético vs Dep. Aldao (Angelo Trucco, en cancha de Ferro); 15.30hs Tacural vs Ramona (Sebastián Garetto), Arg. Vila vs Brown (Guillermo Tartaglia).



PRIMERA B

Se jugará la fecha 9, y última, del Apertura. Recordemos que Sportivo Santa Clara se quedó con la Zona Sur e Independiente de Ataliva lo hizo con la Zona Norte.

Zona Norte: 11.30hs Arg. de Humberto vs Moreno de Lehmann (Darío Suárez), 15.30hs Belgrano San Antonio vs San Isidro de Egusquiza (Leandro Aragno), Independiente San Cristóbal vs Tiro Federal (Daniel Brites); 16.00hs Independiente Ataliva vs Dep. Bella Italia (Marcos Bauer).

Zona Sur: 14.40hs La Hidráulica vs Dep. Susana (Ariel Gorlino), 15.30hs Juventud Unida vs Defensores de Frontera (Sergio Romero), Zenón Pereyra vs Libertad Estación Clucellas (José Domínguez), Atlético Esmeralda vs San Martín de Angélica (Claudio González), Deportivo Josefina vs Sp. Santa Clara (Silvio Ruíz).



FÚTBOL FEMENINO

Se van a jugar este domingo los partidos pendientes de la tercera fecha en Libertad de Sunchales, con esta programación: a las 10.00 hs. Reserva – Libertad de Sunchales vs. Ferro Dho de San Cristóbal; 11.45 hs. Sub 13 Argentino de Humberto vs. Ferro Dho de San Cristóbal; 13.00 hs. Primera, Argentino de Humberto vs. Argentino de Vila y 14.45 hs. Primera, Libertad de Sunchales vs. Ferro Dho de San Cristóbal.