Unión, de mañana en Salta

Unión de Sunchales buscará en la mañana de este domingo sumar en condición de visitante y encontrar un poco de oxígeno para salir de los últimos puestos de la Zona Norte del Federal A. A partir de las 11, estará visitando a Juventud Antoniana, en Salta, con el arbitraje de Guillermo González, de Resistencia.

Si bien no se encuentra en puestos de descenso, el Bicho Verde -que viene de igualar ante Crucero del Norte en casa- lleva desde el arranque del torneo mirando de reojo resultados ajenos junto a sus propias producciones en el campo de juego. Por el momento, lo están salvando las pobres campañas de Atlético Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú. Además, el presupuesto para el elenco de Walter Grazziosi no es amplio, y la prueba es que en este mercado de pases de invierno no llegaría ningún jugador para reforzar el plantel.

El elenco salteño también tiene sus problemas, con una campaña irregular y derrota en la fecha pasada ante Defensores de Pronunciamiento.



TODA LA FECHA

Este sábado hubo un adelanto, con el triunfo de Crucero del Norte de Misiones como local por 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta, resultado que le permite al elenco litoraleño sumarse a la punta con Central Norte y Racing de Córdoba, aunque estos deben jugar hoy. Los goles fueron convertidos por Cristian Campozano y Ernesto Alvarez, en tanto que para los salteños anotó Alfredo González Bordón.

Domingo 5, a las 11.00: Juventud Unida de Gualeguaychú-San Martín de Formosa; Maximiliano Macheroni (Rosario); Sportivo Las Parejas-Atlético Paraná; Marcelo Sanz (Coronel Vidal); Juventud Antoniana de Salta-Unión de Sunchales; Guillermo González (Resistencia); a las 11.15: Boca Unidos de Corrientes-Defensores de Pronunciamiento; Brian Ferreyra (Venado Tuerto); a las 11.30: Sportivo Belgrano de San Francisco-Douglas Haig de Pergamino; Gustavo Benites (Salta); a las 17.30: Racing de Córdoba-Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; Mauricio Martín (Tucumán)y Gimnasia de Concepción del Uruguay-Central Norte de Salta; Fernando Marcos (Bahía Blanca). Libre: Sarmiento de Resistencia.