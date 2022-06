Los últimos apuntes de Scaloni

(Especial para LA OPINION). - Todavía nos dura la resaca del último miércoles, no solo los excesos las provocan, también la euforia, las endorfinas y la ansiedad hacen su camino en ese sentido y dejan secuelas, en este caso, gratas por cierto.

Estas licencias no le están otorgadas a todos, paradójicamente los protagonistas son quienes deben tomar una distancia y no perder el enfoque de un objetivo por el que todavía hay que trabajar y esforzarse en función de las competencias que se avecinan para los jugadores de la selección y en las cuales, primero están los torneos domésticos para luego sí, programarlo todo en modo Qatar.

No es de todos los días andar de copas por Wembley, si nos atenemos a las estadísticas y no le bajamos el precio a la victoria ante los italianos, podríamos inferir que nos quedamos corto en la celebración, ya que el equipo albiceleste, nunca había conseguido un trofeo oficial en el Viejo Continente y además, era la primera vez que una selección de nuestro medio lograba ganar en la Catedral del Fútbol luego de 6 presentaciones, lo que presume un halago y un guiño de la historia más que oportuno, a pocos meses de disputarse el campeonato más esperado por todos fanáticos del planeta fútbol.

Este entrenador nacido en el Sur de nuestra provincia, tiene un plan y esta previsión que podría resultar parte de un concepto básico, no encuentra parangón con los ciclos anteriores, al menos de Alejandro Sabella, hasta el arranque de la gestión de Lionel Scaloni.

Es verdad que los resultados han sido un bálsamo y ampliaron el crédito para desarrollar las distintas fases de ese proyecto y hoy estamos asistiendo a los apuntes finales para conseguir esa sintonía fina, que a nivel de selecciones aquellos llamados a hacer historia, deben alcanzar inexorablemente, pero el mérito de la coherencia, es determinante.



SI EL MUNDIAL FUERA HOY…

Esta reflexión es casi un lamento por parte de la afición y de los comunicadores mas que una pregunta; conlleva la duda si le ponemos como fecha el 22 de noviembre de este año, cuando el equipo nacional debute en Qatar ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo.

Fue sin dudas, la pregunta mas recurrente luego del partido en Inglaterra para los jugadores y también para Scaloni, este clamor aun contra fáctico, deja entrever ciertas dudas a futuro por considerarse este momento, el punto justo del rendimiento colectivo del equipo argentino y que, ante lo intangible del futuro, las cosas podrían no estar tan alineadas a fin año, que es cuando todo debería manifestarse en plenitud.

Para este observador de los distintos procesos de la Selección Mayor, el tiempo debería ser un aliado no un enigma; todavía hay que seguir trabajando conceptos e individualidades para tener una plataforma más robusta y no tan basada, por ejemplo, en las renovadas inspiraciones de Lionel Messi, al que este entrenador ha puesto en valor como nadie antes con esta camiseta.

Sería imprudente visualizar muy cerca ese techo al que todos aspiran para jugar los grandes torneo y hacerlo desde un lugar de candidato, los 32 partidos sin caídas que muestra la planilla de Scaloni editorializa el momento, sirve de nutrición para fortalecer debilidades que parecen estar encriptadas por semejante racha, casi inédita para nuestro seleccionado mayor y si bien reitero, describe objetivamente el buen pasar, podría generar un inconsciente estado de confort, del que muchas veces suele salirse de una manera traumática y en un momento inoportuno.

Scaloni y su cuerpo de colaboradores han tenido experiencias que seguramente han capitalizado como futbolistas, con distintos ciclos y entrenadores de perfiles disímiles; de Bielsa hasta Pekerman todos ellos, es decir Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala, han recibido mucha información y fueron protagonistas de buenos momentos y frustraciones que dejaron sus cicatrices, en consecuencia ese aprendizaje, debería oficiar de garantía para trabajar ansiedades y presunciones para convertirlas en arengas y estrategias que alejen las relajaciones colectivas.



MESSI Y 10 MÁS

El partido de hoy en Pamplona ofrecerá un escenario muy distinto y entre lesionados y desafectados, el equipo va presentar una base no habitual de titulares.

En consecuencia, esta prueba frente a Estonia una de las peores selecciones de Europa, al punto que disputa la División D de la Liga de las Naciones de la UEFA, será una chance para esos jugadores en duda y que luchan por estar en el llamado definitivo. Uno de los que se sumó en esta convocatoria es el defensor Marcos Senesi, actualmente en Feyenoord de Países Bajos, y tendría su oportunidad de mostrarse en la zaga central. La lucha de Senesi está mano a mano con Lisandro Martínez, uno que suele estar convocado y es figura de Ajax, el último campeón de Países Bajos.

La otra incógnita de la formación pasa por quién estará en el arco luego de la desafección de Emiliano Martínez, que viajó a la Argentina para hacerse estudios sobre el tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Los tres arqueros tienen posibilidades, aunque Franco Armani y Gerónimo Rulli sacan una luz de ventaja sobre Juan Musso, que no integró el banco en Wembley. Los dos candidatos son Guido Rodríguez -titular contra Italia- y Alexis Mac Allister, aunque este último también podría quitarle el puesto a Alejandro “Papu” Gómez, de menor nivel en el cierre de temporada con Sevilla. Por último, arriba Paulo Dybala, Julián Álvarez y Joaquín Correa se “pelean” por el puesto vacante en el tridente con Lionel Messi y Nicolás González. La agenda posterior a los festejos en Inglaterra dejó las salidas del “Dibu”, del volante Leandro Paredes y del atacante Ángel Correa, todos por diferentes lesiones.