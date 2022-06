Uno amenazó de muerte a policías y familiares

En la mañana de ayer, en nuestra sección online se brindaron detalles de un grave suceso ocurrido poco antes, luego de que uniformados de la Seccional 2ª, dependiente de la Unidad Regional V de Policía -organismo a cargo del comisario mayor Ricardo Arnodo Suárez, y la comisario inspector Marcela Fernández, como jefe y segunda en el mando, respectivamente-, se habían hecho presente en la calle Bolívar al 700, donde había sido robada una bicicleta.

En el lugar una mujer de 34 años de edad, dijo que le habían sustraído su bicicleta SLP 500 PRO, y en ese contexto se tomó conocimiento de que dos sujetos se trasladaban por la calle Pellegrini en el rodado malhabido, y que luego se los vio circular por Alem.

Poco después se los interceptó en la esquina de Alvear y A. Alvarez, donde uno de los individuos dijo "otra vez nos paran. Ya nos sacaron tres bicicletas, esta es de mi abuela", a la vez que se los identificó como Nahuel Agustín G., de 22 años y residencia en la calle Constituyentes, y Tomás Agustín C., de 18 años de edad, domiciliado en la calle Jorge Coffet.

Lo precedente tuvo desarrollo en un escenario, donde al ser detenidos ambos insultaron a los uniformados.



AMENAZA

DE MUERTE

Posteriormente, mientras eran chequeados para ser ingresados a los calabozos de la dependencia, el sujeto de mayor edad volvió a insultar y amenazar a los policías actuantes, agregando que cuando saliera iba a venir a la Seccional a matar a todos.

No todo quedó allí, dado que gritó que también iba a atentar contra los familiares, acompañado en los insultos por parte del malviviente de 18 años.



INTENTO DE

AGRESIÓN

Acto seguido, Nahuel Agustín G. se levantó de la silla que ocupaba, y trató de agredir al jefe de la dependencia policial ingresando a una oficina contigua, siendo retirado por el policía, en momento que Tomás Agustín C. también mostró intenciones de agredir mediante golpes de puños y puntapiés.

Finalmente se los inmovilizó y esposó, tratando de que cese el evidente estado de exaltación que exhibían.

En definitiva, a la hora 07:45 los detenidos fueron trasladados hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, quedando a disposición del fiscal actuante, en una causa por los delitos de robo y atentado a la autoridad.



SECUESTRO DE

MOTO ROBADA

Por otra parte, agentes de la Comisaría 11ª de Aldao, a unos 500 metros de la plaza central entre pastizales y en estado de abandono, hallaron y luego secuestraron una motocicleta Corven Energy.

Posteriormente, se estableció que resultaba propiedad de un vecino radicado en la zona rural de Miramar, y que había sido robada en la cordobesa ciudad de Morteros.