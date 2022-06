Delfina Pignatiello se retira del deporte a los 22 años

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Delfina Pignatiello anunció ayer en redes sociales que se retira de la natación profesional, a los 22 años, luego de haber tomado parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y haber conseguido medallas en los Panamericanos 2019.

"En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tomé la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia", expresó la deportista oriunda de San Isidro. La joven argentina, indicó que "el deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo".

Pignatiello explicó que hace un tiempo compró una cámara de fotos y emprendió "un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta". "Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo. Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niño que siempre quisieron ser", sostuvo.

En su carrera Pignatiello fue campeona mundial juvenil en Indianápolis 2017, en 800 y 1500 metros libres, y ganó la medalla de plata en los 400 metros libres. También logró medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en 400 y 800 metros libres y en los Panamericanos 2019 obtuvo el oro en los 400, 800 y 1500 metros libre.

Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 participó en los 1500 metros libres y terminó en 29na posición, y en los 800 metros libres fue 27na., aunque no logró realizar una buena preparación debido a las restricciones de la pandemia en Argentina.

En la actualidad posee el récord absoluto argentino en 200, 400, 800 y 1500 metros libres.