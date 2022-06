Scaloni haría cambios para enfrentar mañana a Estonia

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La Selección argentina se prepara para enfrentar a Estonia este domingo, partido en el cual el entrenador Lionel Scaloni haría varios cambios en relación a los once que comenzaron jugando frente a Italia en la victoria por 3 a 0 en la Finalissima.

El encuentro será a las 15 (hora argentina) en el estadio El Sadar de Osasuna y se estima que el técnico argentino le daría la posibilidad a algunos futbolistas que no vienen teniendo muchos minutos y que buscan ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022.

Lo que será un cambio fijo es el del arco, ya que Emiliano "Dibu" Martínez fue licenciado del plantel tras llegar con una molestia en su rodilla derecha y comenzará un proceso de recuperación de la misma, el cual le demanda un mínimo de 20 días de reposo.

Por esa razón, quien se perfila para suplir su ausencia es Franco Armani que, de esta manera, relegará a Juan Musso y a Gerónimo Rulli.

En tanto, el otro futbolista desafectado fue Leandro Paredes, quien continúa con su recuperación de una operación abdominal y, pese a que su lugar lo ocupó Guido Rodríguez, para este encuentro podría tener su chance Alexis Mac Allister, aunque no se descarta que el mediocampista del Real Betis continúe como titular y sea Giovani Lo Celso quien deje el equipo.

Además, Scaloni deberá definir quiénes juegan por los laterales, ya que, Nicolás Tagliafico fue titular frente a Italia y Marcos Acuña sufre una molestia física que arrastra desde hace un tiempo, aunque se entrenó con normalidad desde que se sumó al plantel y, se lo evaluará hasta último momento.

Mientras que en la banda derecha, podría reaparecer Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina. Ese sector del equipo parece no tener un dueño definido, sino que Scaloni decide en base al rival que deberá afrontar y una clara muestra fue que el primero disputó la final en el Estadio Maracaná frente a Brasil y el segundo hizo lo propio en Wembley ante Italia.

Otra de las variantes se podría dar en la zaga central de la defensa donde Germán Pezzela o Lisandro Martínez se perfilan para ingresar en lugar de Cristian "Cuti" Romero, mientras que en la ofensiva, Nicolás González podría reaparecer por Ángel Di María y Julián Álvarez tendría su chance por Lautaro Martínez.