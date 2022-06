"Tenemos una enorme oportunidad hacia el futuro", afirmó el Presidente

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó que en la Argentina "tenemos una enorme oportunidad hacia el futuro" pero es necesario que "no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia", al mostrarse públicamente junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF, después de tres meses sin dialogar.

"Tengo muchas expectativas, las mejores. No soy ingenuo, no soy voluntarista, pero creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjunto. Para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia", enfatizó Fernández.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "Lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes. Trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral con los más postergados. Primero los últimos, nadie se salva solo".

Fernández le pidió a sus compañeros que lo ayuden para "hacer la Argentina justa, libre y soberana como la soñó (Juan Domingo) Perón y Evita, Néstor (Kirchner) y Cristina, y con la que sueño yo".

Después de 94 días de guerra fría, dado que la última vez que el Presidente y la Vicepresidenta estuvieron cara a cara fue en la apertura de la Asamblea Legislativa 2022 el pasado 1° de marzo, los máximos representantes del Frente de Todos volvieron a compartir un escenario, donde intercambiaron miradas cómplices y sonrisas.

"Cristina, gracias por tus palabras", expresó el jefe de Estado al inicio de su corto discurso, que se extendió por poco más de 20 minutos, en el que en varias oportunidades hizo referencia y validó algunas de las reflexiones de la Vicepresidenta.

En esa línea, el Presidente destacó: "Como bien dijo Cristina, gobernar es administrar la realidad, y en la realidad acá y en cualquier lugar del mundo hay tensiones y conflictos".

Luego de que Cristina Kirchner cuestionara a la empresa que participará de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, el jefe de Estado precisó: "Estamos hablando de un gasoducto que llegue hasta el Atlántico para poder convertir el gas natural en licuado y poder exportar. Tiene razón Cristina. En la charla que tuve el otro día con el presidente de Techint, le planteé mi preocupación para que ellos hagan su aporte en ese proyecto".

"Soy de los que cree que ganar no es un indecencia, ganar dinero con decencia, es ganarlo invirtiendo y arriesgando. Lo que es indecente es que la ganancia quede en manos de pocos y la pobreza se distribuya en millones", enfatizó el mandatario.

El encuentro se concretó luego de meses de fuego cruzado entre los dirigentes del kirchnerismo y el albertismo, cuyo quiebre se generó producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el acto estuvieron presentes Pablo González (presidente de YPF) y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), entre otros mandatarios provinciales y dirigentes del Frente de Todos.

También concurrieron los ministros del Gabinete nacional, entre ellos Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Eduardo De Pedro (Interior), Aníbal Fernández (Seguridad), Carla Vizzotti (Salud), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Martín Guzmán (Economía) y Jorge Taiana (Defensa).

Las imágenes del acto institucional que compartieron ayer indicarían que en el Gobierno se habría iniciado un período de tregua, pero habrá que esperar para saber cómo continuará la novela oficial.