"Te pido que uses la lapicera", el mensaje de Cristina a Fernández

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió ayer a la escena política junto al presidente Alberto Fernández en el acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis, donde afirmó que en la Argentina es imposible "gobernar sin conflicto".

"Gobernar es administrar las tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías", enfatizó la titular del Senado, ubicada al lado del jefe de Estado, luego de tres meses sin diálogo ni actos juntos.

Al hacer un repaso por las principales políticas de los doce años del kirchnerismo, Cristina Kirchner señaló: "Al que quiera gobernar sin conflictos le recomiendo que se postule en Suiza, porque en la Argentina, salvo en los cementerios, hay tensiones".

"Incluso en los cementerios hay tensiones y conflictos", resaltó la vicepresidenta, que habló tras la apertura a cargo de Pablo González, el titular de YPF.

"Tenemos que entender que las decisiones que favorecen a las grandes mayorías siempre encuentran muchos escollos, pero créanme que lo que se siente es un orgullo de haber devuelto a los argentinos YPF", recalcó la titular del Senado, y sostuvo que "de esto se trata la política, no de slogans y marketing".

Sobre el final de su discurso de casi 40 minutos, le hizo un pedido a Fernández para que "use la lapicera" con aquellos sectores "que tienen que darle cosas al país".

"Te dije la otra vez, cuando hice un documento, que tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, que la uses con los que tienen que darle cosas al país, que no significa ni pelearse ni nada", subrayó la ex mandataria nacional.