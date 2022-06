Patricia Bullrich lanzó una advertencia a JxC

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que, en caso de que Juntos por el Cambio gane las elecciones de 2023, "el carácter de cómo se gobierne será determinante".

"Hay que darle a quien sea elegido un plus para que, dentro de un acuerdo general de coalición, el que gana pueda pensar en los ritmos, formas y políticas", afirmó la ex ministra de Seguridad.

La ex diputada nacional envió un claro mensaje al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Algunos creen que es sentándose en una mesa y dialogando con todos. Yo creo que si te están sentando en una mesa para distraerte, hay que seguir adelante. La base va a ser común, pero el carácter de cómo se gobierna será lo determinante".

Por otro lado, Bullrich salió a marcar la postura de la oposición en torno a la intención del Frente de Todos de ampliar la Corte Suprema de Justicia.

"Tenemos a un Gobierno que puso sobre la mesa el proyecto más peligroso que conozco desde que comenzó la democracia con la ampliación de la Corte", enfatizó.

Y consideró que la iniciativa es "la conversión de la Corte como un Senado, un brazo del Poder Ejecutivo puesto por los gobernadores con 25 miembros".

Para la referente de Juntos por el Cambio, la salida está en la puesta en pie de un gran movimiento social "contra este intento de anular uno de los poderes del Estado".