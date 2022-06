"Una herramienta más para el sistema de seguridad"

El senador nacional Marcelo Lewandowski acompañó al senador provincial por el departamento Rosario, Miguel Rabbia, en la presentación del proyecto de Ley para la creación de la Casa de la Salud de la Familia Policial, en las dependencias de las Jefaturas de Policía de las Unidades Regionales I y II. Está destinado a todos aquellos agentes activos y retirados que presten servicios en cualquiera de las dependencias de la Policía de Santa Fe y su núcleo familiar afiliado al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social.

“El proyecto busca ser el puntapié inicial de una serie de políticas públicas tendientes a lograr un mayor bienestar en la familia policial, partiendo de mejorar el acceso a la salud por parte de los agentes. Las Casas de la Salud tienen por finalidad otorgar una pluralidad de servicios sanitarios básicos para los agentes y su núcleo familiar”, explicó Rabbia. Garantizar el acceso a la salud, específico e integral, redundará en el aumento del rendimiento y calidad del servicio de seguridad brindado a la ciudadanía”, agregó.

En ese sentido Lewandowski aseguró que esta "es una herramienta más para quienes gestionan el sistema de seguridad en Santa Fe" y calificó la iniciativa como "muy importante e innovadora". Además sostuvo: “Este proyecto le da continuidad a una línea de trabajo que iniciamos hace tiempo con otras iniciativas como el proyecto presentado en Senado de la Nación que propone fortalecer la Justicia Federal con asiento en la Provincia de Santa Fe a partir de la creación de nuevos juzgados penales de garantías, creando y transfiriendo secretarías e incorporando salas de diversas competencias en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. También propone crear una sala especializada en Narcotráfico en Rosario, no solo porque allí se concentra la mayor parte de la población santafesina sino porque esa jurisdicción es la más afectada por el accionar del crimen organizado".

Lewandowski dejó en claro que su proyecto no contradice ni se opone al presentado por otros legisladores santafesinos pero consideró que el mismo puede hacerse efectivo en el corto plazo. "Los otros proyectos, por su carácter más amplio, demandan más debate y dilatan los tiempos para atender las urgencias que tiene específicamente Santa Fe. Entendemos que este texto sintetiza las reformas que pueden abordarse mediante el consenso y a corto plazo”, sostuvo el senador.

El legislador nacional también recordó la iniciativa que presentara en la Legislatura provincial para la creación del Laboratorio Provincial de Caracterización de Estupefacientes, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El mismo buscaba ser un aporte para el trabajo de inteligencia que realizan la Policía y la Justicia en la provincia y que tenía como función principal la identificación de los precursores químicos y materias primas utilizadas para la fabricación de estupefacientes y la identificación de las sustancias adulterantes presentes en las muestras bajo estudio.

"Cada uno debe aportar desde el rol y el lugar que ocupa. Nuestro trabajo es legislar y crear las leyes para brindar todas las herramientas posibles", afirmó el legislador, y consideró: “Hoy lo que nosotros necesitamos es un plan de acción, un plan coordinado entre las fuerzas nacionales, las fuerzas provinciales y la justicias provincial y federal. Una coordinación y actuar en los lugares donde hay que accionar; más que el número de efectivos me preocupa que haya un plan coordinado".