"La economía mejorará cuando haya certezas"

La diputada provincial Clara García participó el jueves en Armstrong de la inauguración oficial de Agroactiva y sostuvo que la tradicional exposición nacida en esa localidad “muestra el potencial productivo de Santa Fe y la gran cantidad de inversiones posibles no solo para que nuestra provincia se destaque en el mundo sino para frenar la inflación y que los alimentos tengan precios accesibles". En tal sentido, añadió sobre la situación actual del país: "La economía va a mejorar cuando el gobierno entienda que a la producción hay que darle certezas y no meterle palos en la rueda".

Acompañada por los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez, la legisladora provincial Lorena Ulieldin y los exministros de Economía Gonzalo Saglione, y de Producción Alicia Ciciliani, García también señaló: “Aquí podemos comprobar que el campo y la industria no tienen que pensarse en forma separada sino unidos con la ciencia, la tecnología y el trabajo, para aprovechar nuestra riqueza y hacerlo de manera sustentable, pensando en el futuro y apoyando a nuestra producción, que es lo que permitirá que los precios bajen”, aseveró. La legisladora socialista instó a avanzar hacia “una Santa Fe con bioeconomía. Uno advierte aquí la riqueza de esta tierra pero también la ciencia y la tecnología puestas al servicio de la industria del agro, que es un generador no solo de alimentos y de trabajo, sino de las divisas que necesitamos porque hacen al funcionamiento de la economía real”. En ese marco, García destacó “el empuje de los productores y empresarios que, a pesar de las dificultades, están aquí de pie con lo difícil que es, por ejemplo, tener financiamiento para vender estar enormes maquinarias. Sin embargo, se mantienen firmes para que la producción santafesina y argentina siga siendo un orgullo y generando trabajo”.