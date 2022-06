“La gestión educativa de Perotti es pésima”

El concejal Lisandro Mársico se reunió con la diputada provincial y ex ministra de Educación Claudia Balagué, en virtud de la Resolución que fue votada en el Concejo Municipal, por iniciativa del edil del Frente Progresista, mediante la cual se le solicita al Ministerio de Educación de la Provincia que ponga en ejecución el programa “Vuelvo Virtual”.

El programa “Vuelvo Virtual”, constituye una innovadora propuesta de cursado semipresencial para estudiantes mayores de 18 años, en el marco del Plan Vuelvo a Estudiar, para que puedan finalizar sus estudios secundarios.

“Lamentablemente el actual Gobierno Provincial, ha desmantelado todos los programas en educación que veníamos desarrollando en las anteriores gestiones, pretendiendo en algunos casos una descentralización de los cometidos naturales del Ministerio de Educación, hacia las Comunas y Municipalidades, que por carecer muchas de ellas de recursos humanos y materiales, se les hace imposible poder obtener resultados alentadores respecto a la deserción escolar”, manifestó Balagué.

“Esa búsqueda de niños y niñas casa por casa para que comiencen o continúen la escuela, con los recursos de las Comunas o Municipios, debe ser continua, pero existen muchas estructuras comunales y municipales que debido a sus escasos recursos se les torna casi imposible poder llevar a cabo un seguimiento continuo de los estudiantes con trayectorias educativas débiles”, sostuvo la Diputada Provincial.

“El Estado provincial tiene la ardua tarea social y educativa, pero con capacidad de movilizar a las familias y organizaciones sociales para asistir a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con políticas compensatorias, integrales y necesarias para su asistencia social y que a partir de estas acciones se puedan generar condiciones para regresar a la escolaridad así como para su sostenimiento. No basta con ir a buscar a niños y jóvenes a sus casas, sino comprender su situación social, a modo de tarea compleja que requiere de especificidad, planificación, y por sobre todo, un conjunto de acciones profesionales capaces de contener, comprender e integrar la vida de estas personas y su entorno familiar al amparo del Estado”, aseveró Balagué.



SIN NORTE

EN EDUCACIÓN

“El gobierno provincial ha tercerizado una tarea indelegable del Ministerio de Educación en gobiernos locales, quienes definirán sus prioridades en relación a sus recursos, poniendo así en riesgo la vuelta a la escuela de muchos niños y niñas. El derecho a la educación y a la inclusión en las aulas debe estar por encima de estas disputas políticas y eso se lograría si el Ministerio de Educación tomara la responsabilidad plena de la escolarización efectiva en los niveles y modalidades obligatorias”, dijo la legisladora frentista.

“Se conformó, en septiembre del año 2021, un fondo nacional de 5.000 millones de pesos, mediante la Resolución 404/21, el cuál será administrado por el Ministerio de Educación de la Nación a los fines de que las jurisdicciones provinciales desarrollen acciones que permitan recuperar a los y las estudiantes que hayan interrumpido su escolaridad o se hayan desvinculado de su proceso educativo. Varios meses han pasado del anuncio y la sociedad santafesina aún desconoce sobre la disponibilidad de esos recursos, las acciones que se llevarán adelante para recuperar a los estudiantes, cuáles serán los dispositivos socioeducativos y/o pedagógicos que desplegaran las escuelas para la incorporación de estos niños y jóvenes, así como la cantidad de niños, niñas, adolescentes y/o jóvenes en condiciones de recuperar”, todo lo cual motivó un proyecto de comunicación que en su momento ingresó en Cámara de Diputados.

“Lamentablemente este gobierno no encuentra su norte en materia educativa; con tristeza observamos como un Gobernador encerrado en sus propios dilemas y en sus propios rencores con la gestión anterior, se presenta ante la sociedad con escasas iniciativas que no hacen más que confirmar la pésima gestión en educación, la cuál está perjudicando a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra Provincia”, sentenció Balagué.