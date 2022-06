Las estaciones de Rafaela reciben 40% de gasoil menos que lo habitual

Una imagen que se repite en la zona centro del país es la de largas e interminables filas de camiones, que esperan horas y horas con tal de cargar un poco en el tanque, aunque solo les alcance para un “tirón” y se pueda seguir viaje.

Los problemas de transporte no son, sin embargo, los más graves. La escasez está complicando la producción agropecuaria en los meses en que el consumo es más alto, por las cosechas. La industria del campo no se ha detenido, pero trabaja al límite.

En la región central del país, en muchas estaciones se observan carteles improvisados que advierten a los choferes hasta cuántos litros podrán cargar, pero yendo para el norte lo común es verlos indicando que “no hay gasoil”.

La gravedad de la situación es tal que desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) idearon una especie de semáforo pintando a las provincias del verde al rojo para advertir a sus Cámaras asociadas sobre el nivel de escasez de gasoil que padecen. Ocho de ellas merecen el rojo, porque “hay muy bajo o nulo suministro en estaciones de servicio”. Otras siete están en naranja porque solo autorizan cargas de hasta 20 litros por camión y cuatro están en amarillo, con hasta 100 litros. Las que están en verde son solo cinco y se concentran en el extremo sur patagónico. La escasez de gasoil, o diésel, es especialmente grave en el extremo norte (Jujuy, Salta, Formosa y Tucumán), en plena cosecha, y en la cuenca sojera, donde Buenos Aires está en naranja y Entre Ríos y Santa Fe en rojo.

De este modo, la Fadeeac estableció que son las rutas 14, 34, 9, 12 y 7 las que sufren mayor desabastecimiento de combustible.

La escasez de gasoil preocupa tanto que, para resolverlo, el Gobierno nacional anunció que las refinerías incrementarán las importaciones hasta un 50 por ciento en junio y julio, pero los estacioneros no son muy optimistas que se cumpla.



SE SIENTE

EN RAFAELA

Precisamente, La Opinión tomó contacto con dos empresarios rafaelinos del sector ubicados sobre ruta 34, que atienden camiones y el panorama que brindaron no es el más alentador.

Fue así que Oscar “Cachi” Canela ante la pregunta sobre cómo es actualmente el abastecimiento de gasoil respondió, con tono de preocupación que “los problemas continúan y por lo que son las noticias que nos llegan, la situación tiende a ponerse peor en el corto plazo”.

Como todos está a la espera de que a los puertos del país empiecen a llegar buques cisternas con el preciado combustible.

El empresario recordó que esta situación “lleva al menos dos meses y se va profundizando día a día al extremo que en estos momentos solo recibimos aproximadamente el 40% del gasoil que lo habitual”.

Por su parte, Raúl “Pichi” Kuschnir agregó que sus proveedores “no entregan, recibimos en cuotas y muy escasamente”.



¿POR QUÉ FALTA?

Un informe del diario La Nación, contextualiza que “la brecha de precios de los combustibles entre los valores locales y los internacionales sigue generando un fuerte desabastecimiento de gasoil en el país. La Argentina importa alrededor de 30% del total de gasoil que consume, sobre todo en esta época del año, cuando está en su máxima actividad la cosecha del campo.

El Brent, la cotización internacional del barril de petróleo que se toma de referencia en el país, se disparó en los últimos días a raíz de las mayores restricciones que Europa le impuso a Rusia y ayer (por el miércoles pasado) cerró a US$123. Sin embargo, en el mercado doméstico, los precios del surtidor reflejan un valor del barril de alrededor de US$65.

En los últimos años, la política de YPF, empresa privada con control estatal, que fija el valor de referencia de los combustibles en el país al abastecer el 55% de las estaciones de servicio, fue retrasar los aumentos de precios necesarios, lo que generó la diferencia de valores con la cotización internacional. Esta acción disparó dos efectos que explican el desabastecimiento: que haya menos oferta de gasoil y que se incremente la demanda de los ciudadanos de países vecinos, que cruzan la frontera para conseguir combustible más barato.

Las empresas refinadoras importan el mínimo e indispensable de gasoil para cumplir con los contratos de sus estaciones de servicio, como es el caso de Axion, Raízen (la licenciataria de Shell) y Trafigura (Puma Energy), ya que en cada operación pierden dinero por la diferencia de precios.