Agustín Rossi será el sucesor de Caamaño

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, volverá a ser funcionario nacional y reemplazará a Cristina Caamaño al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los próximos días.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a NA, y detallaron que la designación del santafesino se realizará este sábado.

El presidente Alberto Fernández mantiene una muy buena relación con el ex ministro de Defensa, que había sido eyectado de la cartera en las elecciones de 2019, cuando decidió competir en la interna de Santa Fe y el Gobierno nacional apoyó a la otra lista que llevaba al candidato de Omar Perotti.

En ese momento, la relación se tensó, pero luego de unos meses, Rossi y el jefe de Estado volvieron a acercarse y retomaron el vínculo.

En los últimos tiempos, a medida que se incrementaba la tensión en el Frente de Todos, el santafesino mantuvo distintas reuniones con Fernández y fue también una de las voces que intentó bajar los niveles de la interna.

Su propuesta hacia adentro fue cambiar el discurso y centrarse en el "medio vaso lleno" y los resultados positivos que arrojaban los indicadores.

Los rumores sobre su regreso al Gobierno Nacional comenzaron hace meses, incluso, el Presidente había dicho a su entorno que estaba esperando el momento correcto para volver a colocar a Rossi en la función pública.

Ahora, en medio de una pausa en la interna y con Fernández y Cristina Kirchner en tregua, se produce la confirmación del desembarco del ex ministro de Defensa como el nuevo jefe de los espías.

Reemplazará a Cristina Caamaño, quien se desempeñó como interventora del organismo desde diciembre de 2019. Su gestión vence el próximo 6 de junio, cuando dejará el cargo y pasará a manos de Rossi, que tendrá seguramente un perfil más alto y más político que el que tenía Caamaño.