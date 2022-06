CRAR buscará seguir con buena sumatoria ante Alma

Se jugará este sábado la novena fecha del torneo de Segunda División del TRL con viaje para el Círculo Rafaelino hasta Cabaña Leiva (cancha de La Salle), donde hará las veces de local Alma Juniors. La escuadra dirigida por Enrique López Durando se presentará a partir de las 16, en el partido principal, que tendrá el arbitraje de Exequiel Adrover. En reserva, a las 14.15, arbitrará Carlos Recce, mientras que en pre-reserva, desde las 12.45, el contralor será por parte de un árbitro a confirmar por la USR.

El equipo Verde viene de empatar con Logaritmo como local, en tanto que la formación esperancina se impuso de visitante a Tilcara. Se trata de un duelo clave pensando en la definición del cuarto puesto de cara a la lucha por el ascenso, ya que CRAR ocupa esa posición con 21 puntos y Alma se ubica quinto con 15.

Un dato importante en elenco rafaelino será el regreso de Pedro Rubiolo tras su segunda temporada en la Superliga Americana con Jaguares XV, un buen aporte entre los forwards.

La formación será entonces con:1- Matias Rocchi, 2- Jonathan Viotti y 3- Gabriel Morales; 4- Mariano Ferrero y 5- Pedro Rubiolo; 6- Ignacio Sapino, 7- Manuel Mandrille y 8- Facundo Aimo; 9- Esteban Appó y 10- Santiago Kerstens; 11- Mateo Villar, 12- Nicolás Imvinkelried (C), 13- Guillermo Brown, 14- Leonardo Sabelloti; 15- Jerónimo Ribero.

Los demás partidos de la fecha: Universitario de Santa Fe vs. Tilcara (Fabián Prats); Logaritmo vs. La Salle (Mauro Rivera) y Los Caranchos de Rosario vs. Jockey de Venado Tuerto (Leonidas Diez).

Posiciones: Jockey 35; Los Caranchos 29; Logaritmo 27; CRAR 21; Alma Juniors 15; Tilcara 11; Universitario (SF) y La Salle 9.



EN JUVENILES

Será parcial la actividad para las categorías menores, en virtud que CRAI B es el rival de CRAR y sólo juega en M19. Será a las 12.30 como visitante. En Rafaela jugará el M15 el partido pendiente de hace un par de jornadas ante CRAI A, desde las 11, y las otras categorías tendrán amistosos con equipos de la zona.