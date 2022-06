Solana Sierra finalista junior como Salerni hace 22 años

La tenista Solana Sierra hizo historia al clasificarse ayer a la final de Roland Garros femenino juniors, tras vencer a la checa Nikola Bartunkova por 7-5 y 6-0 y será la primera argentina desde el año 2000 en llegar a esta instancia. La joven oriunda de Mar del Plata, es la primera jugadora nacional en 22 años en alcanzar la definición de la prueba juvenil femenina, luego de que la rafaelina María Emilia Salerni lo lograra en el citado año y, de esta manera, apunta a ser la primera junior argentina campeona en París en 36 años, tras los pasos de Patricia Tarabini en 1986.

"Estoy muy contenta. Es un sueño para mí estar en mi primera final de Grand Slam", aseguró la tenista en la conferencia de prensa en el estadio Philippe Chatrier. "Fue importante para mí haber jugado ya el año pasado una semifinal (en el US Open), porque me sirvió de experiencia, me sirvió porque esa vez entré muy ansiosa, y esta vez jugué un poco menos nerviosa, y pude jugar mejor", destacó la joven de 17 años.

Sierra se mudó a Barcelona hace poco tiempo, donde trabaja y se desarrolla en su carrera junto a su entrenador Carlos Rampello, quien supo ser coach de la rosarina Nadia Podoroska.



SABATINI Y DULKO FINALISTAS

La dupla argentina compuesta por Gabriela Sabatini y Gisela Dulko jugarán la final del torneo de Leyendas de Roland Garros, y definirán este domingo ante las italianas Francesca Schiavone y Flavia Pennetta. Las argentinas habían ganado dos partidos y perdieron el restante en la fase de grupos, pero no ser sabía -hasta que se definieran todos los encuentros- si disputarían el partido decisivo.

Los organizadores señalaron que Sabatini-Dulko eran finalistas, más allá de igualar en puntos a Tatiana Golovin y por Nathalie Tauziat, debido a que tenían una mejor diferencia de games ganados. Las francesas y las argentinas ganaron dos partidos y perdieron uno, de hecho Golovin-Tauziat vencieron a Sabatini-Dulko, y hasta incluso igualaron en cantidad de sets ganados, pero la única diferencia pasó por los games con +9 para las argentinas y -2 para las locales.

El partido se disputará este sábado desde las 9 de la Argentina, y enfrente tendrán a una dura dupla italiana, incluso Flavia Pennetta es amiga de Dulko y ambas, cuando jugaban en el circuito profesional, lo hacían en pareja y lograron 11 títulos, entre ellos el Abierto de Australia en 2011.