Ni una menos: se cumplen 7 años de lucha

Durante la mañana de este 3 de junio, en el hall del edificio municipal, se llevó adelante una intervención realizada por la Oficina Municipal de Prevención de Violencia de Género para concientizar sobre “Ni una menos”.

“Conmemoramos hoy el séptimo aniversario de “Ni una Menos”, donde millones de personas salieron a la calle en todas las ciudades y pueblos, donde nunca había habido movilizaciones y ahora las hubo, a raíz del femicidio de Chiara Páez que fue en una localidad muy chica como Rufino, que generó esta sensación de hartazgo social”, contó la coordinadora de la Oficina, Carla Cavalié.

“Decidimos hacer una intervención en el hall de la municipalidad para generar algún tipo de impacto, de sensibilización social. Las personas que se acerquen a la municipalidad van a poder encontrar datos, el origen, cómo surgió esta idea con el fin de concientizar y educar en cuanto a la historia de nuestro país porque el “Ni una Menos” se origina en Argentina. También pueden conocer algunos casos. Se muestra que nos matan por ser mujeres y por eso hoy salimos a las calles”, agregó.



Números

Cavalié explicó que los datos expuestos “son los que dio a conocer el Observatorio de la Casa del Encuentro, acá en Argentina. Los datos hasta mayo dan cuenta de 127 femicidios en lo que va del año. Esto también nos indica el porcentaje de niños y niñas que quedaron sin su madre y sin su padre porque los femicidas también se han suicidado o están con prisión preventiva. La pregunta que surge acá es qué pasa con estos chicos, cómo crecen, cómo se desarrollan a partir de estos hechos”.

“Otro número a destacar es la cantidad de denuncias que tenían las víctimas. Del total de casos en el año, 30 habían realizado denuncias, la mayoría siguen siendo parejas o exparejas. La mayoría tenían prohibición de acercamiento. La pregunta que surge también es ¿qué pasa con estas medidas? porque vemos que no funcionan pero siguen vigentes”.



Denuncias

“Se acercan a consultar o a recibir asesoramiento más de una mujer por día. Esto sumado a todos los casos que tenemos anteriormente. Nosotros hacemos un seguimiento de las personas, tanto su situación laboral como si tiene problemas de consumo u otras situaciones”, destacó la Coordinadora.



Más actividades

Ayer a las 16:00 se intervino el Banco Rojo que anteriormente estaba situado en Estanislao del Campo y hoy forma parte de la Plaza 25 de Mayo. En el año 2019 Soledad Comini, referente de la ONG Florentina, explicó: "Lo que buscamos es sensibilizar a la sociedad rafaelina sobre la violencia hacia a las mujeres, sobre la necesidad de comprometerse con las soluciones, de aportar a la prevención, de lo que debe hacerse y no mirar para otro lado. De tener un espíritu crítico y trabajar en la igualdad y respetarnos como personas".

Además, desde las 17:00, se llevó adelante la marcha en conmemoración de un nuevo aniversario. Tuvo una gran concurrencia de mujeres que se acercaron con sus carteles para hacerse escuchar. La ciudad se vistió de violeta y las manos de todas se alzaron unidas para gritar "ni una menos, vivas nos queremos".



Sobre “Ni una menos”

Recordemos que un 3 de junio de 2015 nace “Ni una menos” como una expresión masiva motivada por la impotencia ante el femicidio de Chiara Páez en Santa Fe en manos de quien fuera su novio, Manuel Mansilla. Como consecuencia del brutal crimen, miles de mujeres se movilizaron en todo el país para poner en discusión la violencia machista y para pedir, como cada año desde aquel entonces, medidas para ponerle fin a las expresiones de odio por motivos de género.

“Ni Una Menos” fue la consigna que logró convocar y sintetizar una impotencia que se expandió en todo el continente, porque no se trata solamente de la Argentina sino de decenas y decenas de países en los que las mujeres están expuestas a la misoginia en cualquiera de sus dimensiones.