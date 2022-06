La señora Lidia sobria y presente

Estaba en mi niñez en el almacén enfrente de mi casa esperando que Mario, el dueño que hacía todas sus cuentas con lápiz y papel sumando en voz alta porque no confiaba en la entonces máquina de calcular manual, atendiera a los clientes anteriores.



Y la imagen hoy la veo detenida en el tiempo como si fuera ayer. En un momento de la media tarde o atardecer según la época del año y la duración de la luz natural, la silueta clara se manifestaba en la puerta del negocio. Ella miraba la escena con su guardapolvo blanco y su portafolio -que le llamábamos cartera también alguna vez- de cuero, generoso en contenidos por su volumen. Llegaba seria, concentrada, con gesto adusto, y ahora pienso quién sabe con qué problemas laborales o acontecimientos del día de los que no se podía abstraer todavía seguramente.



Sin dudarlo, y sin llegar a su casa que estaba en el primer piso del edificio, se ubicada detrás del mostrador para iniciar su segundo trabajo del día como despachante de la despensa. Antes había sido en la Escuela Villa Rosas. Pero ahora y con la complicidad del mobiliario, de la balanza y de la fiambrera, de a poco comenzaba a relajarse con la charla amena que cada cliente y vecino iniciaba.



Siempre me llamó la atención ese detalle. ¿Cómo era eso de cambiar tan abruptamente de actividad sin atenuante alguno? De llegar sin ninguna duda con la convicción que tenía que ayudar a facilitar la economía familiar.



Los años la dejaron sin su compañero y sin su negocio de barrio alguna vez, y la jubilación la alejó del aula, de la dirección de su Escuela Villa Rosas, pero le dio la posibilidad de llegar al Concejo Municipal en un período turbulento en lo institucional para el municipio rafaelino.



Días en los que el vecindario hablaba de la concejala, unos con afecto y otros con ironía quizás por cuestiones ideológicas, observando su patente oficial en el Renault 12 oscuro con llantas deportivas.



Con todos estos detalles mínimos de su actuación pública podemos confirmar su estilo de vida, sin olvidarnos de su interés por el país, su compromiso por los ideales, su irrenunciable necesidad de pensar cada día el destino de todos.



Una valiosa mujer de principios, lúcida hasta el último momento cuando su salud anunciaba horas difíciles, sin renunciar a los propósitos que se había planteado en su adolescencia cuando aun años duros le permitieron egresar como maestra normal. Lugar que nunca dejó de ocupar más allá de las etapas vividas. Administradora de sus días aunque en soledad hogareña pero acompañada de sus hijos y nietos que mencionaba en cada charla, preocupada por los trámites cotidianos de la casa, y fundamentalmente crítica de gobiernos y la actividad política que habían abandonado los principios, ideales y valores aun de su propio partido según su mirada personal. Esos mismos a los que ella nunca dejó de defender.



La señora Lidia Lentore de Sarasin dejó su siembra, cosechó respeto y quienes fuimos cercanos podemos dar fe de su capacidad intelectual que la convertía en una generosa y esclarecida persona que siempre tenía un consejo, una opinión, una preocupación hacia los demás, con absoluta modestia y honestidad. Una vecina que se extrañará. Y maestra hasta el final.

Raúl Vigini 31-05-22