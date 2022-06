Nuevas importaciones de Gas Natural Licuado

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Gobierno busca garantizar el abastecimiento de gas para los próximos meses, por lo que a través de la empresa estatal Enarsa, oficializó una nueva licitación para importar otros 13 cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL), que llegarán al país en julio y en mayor parte en agosto.

Enarsa concursó nueve cargamentos de GNL para la terminal regasificadora de Escobar, que como tope puede proyectar diez barcos por mes, a raíz del calado del río Paraná.

Los cuatro barcos restantes, por su parte, desembarcarán en la terminal de Bahía Blanca, que puede recibir embarcaciones de mayor volumen (unos 3,1 millones de BTU. La empresa estatal realizó hace dos semanas una licitación por la misma cantidad de cargamentos de GNL para julio.

Los precios en aquella oportunidad rondaron los U$S 25. La presentación de ofertas económicas para esta ocasión se llevará a cabo el 24 de junio y quienes resulten ganadores se conocerán dos días más tarde.

Los nueve barcos de GNL comprados costaron algo más de 800 millones de dólares. La provisión plus desde Bolivia, 700 millones. El gas oil, un total de 400 millones. La importación de electricidad de Brasil, otros 400 millones. Y como remate, la compra de esos 15 barcos adicionales de GNL, otros 1.500 millones de dólares.

La suma de las erogaciones por una importación de emergencia para este invierno llegaría a 3.800 millones de dólares. Con las importaciones estivales de Bolivia se suman 700 millones más.

Todo esto conforma un panorama negro y no solo por las divisas que Argentina hoy no tiene. También porque en caso de que se den varios días muy fríos, es posible que haya cortes a las industrias que no poseen contratos de suministro en firme.

Cabe indicar que con solo el 20 por ciento del monto que se va a erogar es viable construir dos almacenajes de GNL de 200 millones m3 cada uno, posibles de ser llenados durante los 8 meses estivales con un módico caudal de dos millones de m3/día.

Por otro lado, Cammesa licitó para julio la importación de cinco cargamentos de gasoil de 50.000 metros cúbicos cada uno para reforzar la provisión del parque de centrales termoeléctricas.