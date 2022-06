Sportivo le ganó a Talleres y jugará la final del Apertura ante Ben Hur

Festeja Barranquitas y Villa Dominga. Es que anoche, Sportivo Norte logró acceder a la final del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, superando en la última fecha a Talleres de María Juana por 2 a 0 y quedándose de esta manera con la zona B. Alegría para el ‘Negro’ que vuelve a estar en una definición liguista. Ahora, los dirigidos por el chaqueño Marcelo Varela, irán contra Ben Hur, ganador de la zona A, el domingo 12 de junio en un único encuentro en cancha neutral y de allí saldrá el nuevo campeón.



Los goles para la victoria de Sportivo llegaron en el complemento, a los 4 minutos, Oscar Maldonado, y a los 42 y de penal, Hernán Jara. En Reserva también ganó Sportivo, por 3 a 0.



LOS OTROS PARTIDOS DE ANOCHE: Unión de Sunchales 2 (16m PT Kevin Allasia y 42m ST Thiago Allasia) vs Florida de Clucellas 1 (34m PT de penal Hernán Dobler), Atlético (MJ) 0 vs Quilmes 2 (21m ST Ocampo y 25m ST Ignacio Forni), Ferrocarril del Estado 4 (28m PT Fernando Romero, 37m PT Lucas Quiróz, 4m ST Sebastián Barolo y 41m ST Matías Zbrun) vs Libertad 1 (40m ST Lucero).



LAS POSICIONES DE LA ZONA B: Sportivo Norte 19, puntos; Unión 16; Quilmes 16; Libertad 14; Ferro 14; Atlético (MJ) 13; Bochazo 8; Florida 7; Talleres (MJ) 3.



SIGUE EL DOMINGO



El próximo domingo 5 de junio se completará la novena y última fecha del Apertura de Primera A que comenzó anoche.

El programa: 13.30hs 9 de Julio vs Ben Hur, Peñarol vs Bochazo, Atlético vs Dep. Aldao; 15.30hs Tacural vs Ramona, Vila vs Brown.

Las Posiciones de la Zona A: Ben Hur 22, puntos; 9 de Julio 18; Aldao 14; Tacural 11; Atlético 10; Ramona 10; Peñarol 7; Brown 4; Vila 3.