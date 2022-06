La Caja de Pensiones Sociales de la Provincia estará en Rafaela en Acción

La Caja de pensiones sociales de la provincia de Santa Fe es otra de las instituciones que se anexa al recorrido de Rafaela en Acción por los barrios. Este jueves 2 de junio, en el Parque APADIR (avenida Italia y Mitre), de 8:00 a 14:00, representantes del organismo visitarán el dispositivo móvil para asesorar a los vecinos y vecinas sobre los beneficios que brinda y, en los casos que reúnan los requisitos, ayudarlos a iniciar el trámite correspondiente. Cabe aclarar que la Caja ofrecerá sus servicios el segundo jueves de cada estación. Para quienes no puedan asistir esta vez, podrán hacerlo la próxima, el 23 de junio en la Plaza de la Bandera (Martín Oliber y Miguel de Azcuénaga).



¿QUE SE PUEDE TRAMITAR?

Este organismo provincial funciona como una herramienta de política social que otorga pensiones no contributivas enmarcadas en la Ley Nº 5.110, junto a las pensiones que se otorgan por leyes específicas. Se trata de un acompañamiento que realiza el Estado a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por invalidez y ancianidad, el beneficio alcanza la suma de 17.800 pesos. Por un menor, en caso de madres solas o viudas, el beneficio es de 15.600 pesos. Estos montos se actualizan porque se rigen bajo las mismas condiciones que la política salarial de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe.



¿EN QUE CASOS DE PUEDE

SOLICITAR EL BENEFICIO?

Se puede tramitar en caso de incapacidad laboral. También se pensiona a menores de mamás solteras, viudas o separadas que no vivan en concubinato o pareja; mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años. Quienes tienen un trabajo formal, como por ejemplo trabajadoras del servicio doméstico, cuyos ingresos sumados a la pensión no superen una pensión provincial que se encuentra en 35 mil pesos, lo pueden tramitar. El período que transcurre hasta la aprobación del trámite son cinco meses. El beneficio se cobra a través del Banco de Santa Fe con una tarjeta de débito. La documentación que se debe presentar es muy sencilla: DNI del solicitante, DNI de los convivientes y de los no convivientes con obligación de prestación alimentaria. Aquellos que tengan monotributo social, pueden iniciar este trámite.