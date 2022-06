Salvá, sobre el presente de la ‘Crema’ y lo que se viene

Atlético de Rafaela viene de cortar una racha de tres derrotas al hilo. Si bien sigue sin poder ganar, hace siete que no logra sumar de a tres, el 2-2 con Mitre en Santiago del Estero tuvo un sabor especial. El equipo de Ezequiel Medrán mostró una mejoría, tuvo ganas, actitud y por momentos salieron las cosas que se vienen trabajando.

Ahora se prepara para volver a jugar en el Monumental, ante su gente.



En relación al último juego, el cual permitió trabajar con ‘cierta tranquilidad’ en la semana, Julio Salvá señaló: “El resultado deja un poco de tranquilidad porque hicimos un esfuerzo muy grande, más que nada en el ST con diez jugadores, tuvimos las chances como para llevarnos los tres puntos. Para rescatar el sacrificio, el esfuerzo que hizo el equipo. Después, el sabor amargo de estar tan cerca de poder conseguir los tres puntos y no poder lograrlo, esto continúa, vamos a empezar por un buen camino”.



Y la imagen que deja la Crema en el estadio Madre de Ciudades, con un final que lo tuvo para ganarlo, ayuda a ‘levantar’ los ánimos. “Llegar con tres jugadores dentro del área, en la última del partido es indicio también que el equipo está recuperando esa mentalidad que necesitamos para estar arriba. Nos lamentamos porque se fue muy cerca, a nada”.



Es tiempo de dar vuelta de página y pensar en lo que viene. Atlético se prepara para recibir el próximo domingo, 18hs, a Sacachispas. Sobre ello, el arquero albiceleste manifestó: “Van a ser todas finales, todos los equipos van a ser difíciles, no hay un equipo que pueda llegar a ser accesibles para nosotros, mucho menos como estamos, en una situación que no nos sobra nada”. Y agregó: “Tenemos que tomar todos los partidos como tal, como una final, tratar de seguir sumando de acá hasta que termine el torneo y cuando finalice veremos para qué estamos.

Esperemos que podamos conseguir los tres puntos en nuestra casa”.