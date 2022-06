Entubado calle Tucumán: oposición insiste con el pedido de información

En el inicio de la sesión la Presidencia del Cuerpo dispuso un minuto de silencio en recordación de Lidia Lentore ex concejala fallecida el pasado 30 de mayo.

El tema de las obras del entubado de calles Tucumán y los inconvenientes ocasionados a vecinos y comerciantes estuvo nuevamente en discusión. Hubo críticas, fundamentalmente, por la falta de comunicación del Ejecutivo y la empresa a cargo de los trabajo con los vecinos a medida que fueron aparecieron las dificultades, situación que es reconocida por el oficialismo, y desde la oposición se reclama que en lo que resta de los trabajos haya información y acompañamiento para los afectados en caso que se produzcan contratiempos.

En concreto las respuestas que faltaron de la primera Minuta de Comunicación fueron las inquietudes contenidas en los puntos 5: “elevar a este Concejo Municipal copia del Plan de Obra y el Programa de seguridad aceptado por la inspección de obras” y el 6: “informar cómo se tiene previsto garantizar la transitabilidad tanto peatonal como vehicular en el tramo que aún no se encuentra en obra”.

Por ello, el bloque de Juntos por el Cambio, autor de la primera Minuta decidió insistir y elevar otro instrumento legislativo similar y ampliar la requisitoria.

En ese marco, el radical Leonardo Viotti sostuvo que se machaca con la transitabilidad porque preocupa “a los comerciantes que ven caer sus ventas y también los vecinos preocupados por los desmoronamientos que se produjeron en otros sectores y temen pasar por lo mismo”.

“Por ello -continuó- la Minuta tiene por objeto repreguntar y saber cómo se va a garantizar la transitabilidad. Luego habrá que ver como se puede implementar alguna retribución porque los tiempos de obra se han dilatado y afecto a los comercios del lugar”.



MEJORAR LA

COMUNICACIÓN

Por su parte, Ceferino Mondino, del PRO, dijo que “es entendible e indiscutible que es una obra necesaria, pero la obra no avanzó en la proporción de tiempo adecuada y más aún teniendo en cuenta que no se registraron lluvias”.

“Me permito pensar que esta obra va para largo y ahora se entra en un tramo donde en 200 metros hay 10 comercios y lo que necesitan los vecinos y los comerciantes es saber cómo sigue la obra porque no hay precisiones porque esto puede durar meses y el daño económico es irreparable. Por eso entiendo que la empresa y el Municipio deben tomar contacto y explicar para llevar tranquilidad”

Ante lo que desde el oficialismo sostienen que es un intento de “bajarle el precio” a la obra, el Justicialista Juan Senn recordó que “es una obra muy grande, reclamada durante años que por fin se puede llevar a cabo y hay que tener dimensión de lo que se está desarrollando. Puede que falte diálogo pero en obras de esta envergadura y es inevitable que las demoras e imprevistos aparezcan”.

Miguel Destéfanis retrucó que “nadie duda que la obra es importante y que no hay mala fe, pero se puso un plazo de 12 meses y solo está ejecutado el 20%. Lo que molestó a los vecinos fue la falta de respuesta cuando los problemas aparecieron. Los desmoronamientos, la caída de árboles y sobre todo las dificultades e imposibilidad de circular. De eso estamos hablando”.

Viotti produjo un agregado de último momento a la Minuta de Comunicación pidiendo, y fue aceptado, que se restablezca el funcionamiento del semáforo existente en la intersección de las calles Tucumán y avenida Brasil” porque quienes ingresan por Tucumán, en las calles donde la obra ya concluyó al querer cruzar Brasil hacia el norte se encuentran que el semáforo nunca les da paso.



LAS MINUTAS

Luego se aprobó otra Minuta otra Minuta de Comunicación del concejal Lisandro Mársico (PDP-FP) que solicita al DEM “abrir los desagües de la avenida Octavio Zobboli, porque al encontrarse tapados, no circula el agua que desciende por la boca de tormenta, la cual se ubica anexa a la arteria citada”. En el mismo texto el demócrata progresista pide "renovar las tapas pertenecientes a las cajas de registro de semáforos, que se encuentran rotas o directamente se carece de las mismas”.

La conclusión por estas y otras cuestiones es que el Municipio no está manteniendo como se debe los espacios públicos y por eso vamos a seguir insistiendo con esto porque hace a la seguridad vial y también de los transeúntes”

También fueron aprobadas dos Minutas de Juntos por el Cambio que solicitan al Gobierno local que “se analice la posibilidad de llevar adelante la pavimentación de calle Chacabuco desde Brasca a Peñaloza y desde Peñaloza a Jauretche y en la cortada de calle Rivadavia en la cuadra de la numeración 2.300”, un pedido que fue formulado por los vecinos al bloque.

Por la otra se pide que “se proceda a señalizar de manera horizontal el badén ubicado en calle Suiza a la altura del 350”. Es un badén, no lomo de burro. Es alto y ancho y quienes no conocen de su existencia y no disminuyen la velocidad dejan parte de sus autos. Los vecinos nos dicen que varios accidentes han ocurrido en el lugar”.



LAS ORDENANZAS

Dos Ordenanzas del Departamento Ejecutivo están relacionadas con cesión de fracciones de terrenos por parte de privados al Estado municipal, en ambos casos para ensanche de calles. Una de ellas es ofrecida por Rubén Burkett, en carácter de Gerente General de “Sodecar S.A.”para ser destinada al ensanche de la calle N. Oroño (30 metros, hacia el oeste de calle Lisandro de la Torre); la otra es la ofrecida por Armando Esteban Bertone, Olga Ana Sciuto, ambos en calidad de usufructuarios, y Daniela Bertone, en su calidad de nuda propietaria, para ser destinada a ensanche de Av. Gabriel Maggi, en un tramo de 40 metros al oeste de calle Santiago Rodríguez”. Las dos normas fueron aprobadas..

También tuvo luz verde otro proyecto de Ordenanza del Gobierno, que solicita al Concejo que se ratifique “en todos sus términos, el contenido del Convenio suscripto en fecha 09 de Marzo de 2022 entre la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe, a los fines de la percepción de sumas dinerarias provenientes del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina como también de los valores aportados por la Provincia de Santa Fe a través del Fondo de Asistencia al Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros con el objeto de morigerar el impacto del incremento de los costos de explotación.



SOBRE TABLAS

Antes de finalizar la sesión Viotti pidió a sus pares acompañamiento para votar un asunto ingresado fuera de término y logró apoyo para declarar de Interés Municipal la Jornada “Producción de alimentos y sostenibilidad ambiental: ¿Podemos sumar sin restar?, organizada por la Sede Rafaela-Sunchales de la Universidad Nacional del Litoral, que se llevará a cabo el martes 7 de junio del corriente, a partir de las 19 horas en el SUM del Centro Comercial e Industrial Rafaela y la Región”.