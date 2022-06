Municipales piden reabrir paritarias y no descartan un paro por obra social

El pasado 3 de marzo asumió el nuevo Consejo Directivo de FESTRAM (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales) para el período 2022-2026 encabezado por el secretario general, Ignacio Jesús Monzón, titular del gremio municipal en Capitán Bermúdez y Secretario General de la CGT San Lorenzo.

En diálogo con LA OPINION, Monzón expresó, en relación a la agenda que está llevando a cabo el gremio de los municipales, que "en estos dos meses que he asumido en el cargo, pude recorrer algunos lugares de la provincia, visitando a compañeros donde hay conflictos, como por ejemplo en Cañada Rosquín, donde tuve que quedarme un par de días por los conflictos que había. También estuvimos en un par de reuniones en Tostado, en Reconquista, la semana pasada estuve en Carcarañá. La agenda es esa, recorrer, ver la problemática".

Posteriormente, sobre el nuevo plenario de secretarios generales que se llevó a cabo este miércoles, Monzón agregó que "en el encuentro con los secretarios generales se trataron dos temas puntuales, el de la obra social, donde hace un tiempo estamos teniendo problemas con la atención de IAPOS y el plus que cobran los profesionales. El tema oncológico es muy importante, hay compañeros que lo necesitan y estamos teniendo problemas con eso. Y, obviamente, el otro tema puntual, y que nos está superando la inflación en relación al acuerdo que hicimos, fue que ya solicitamos la apertura de paritarias. Con respecto a este tema, creemos que entre la semana que viene y la otra nos vamos a estar juntando con representantes de la provincia para analizar el tema. Confío en que los intendentes entiendan que el año pasado, llegamos a un 35% en septiembre y el último 9% era el mismo mes. Pero nos superó la inflación y lo bajamos a agosto. Y lo que hablamos en el plenario fue tratar de trabajar sobre el segundo semestre, no sobre el primero, donde el acuerdo consiste en un 22% en marzo, 4% más en junio, que serían 30% durante el primer semestre, 3% en julio y 5% en agosto y septiembre con cláusula de revisión en septiembre. Nosotros queremos bajar ese 16% a julio y ahí más o menos vamos a estar parejos con la inflación, ya que en marzo, cuando arreglamos un 22% la inflación de abril fue de 22,6%, o sea, estamos un 0,6% abajo, mientras que en mayo y junio vamos a andar entre 2 o 3 puntos abajo. En este marco, los secretarios estuvieron de acuerdo".

Sobre las dificultades que existen con la obra social, Monzón dio más precisiones y afirmó que "con respecto a IAPOS, nosotros mantuvimos dos reuniones con su director, Oscar Broggi. La verdad que la atención es buena, pero hasta ahora no llegan las respuestas. Así que los compañeros nos plantearon el miércoles que insistamos en una nueva reunión con carácter de urgencia, hablar bien con Broggi y si no aparecen las soluciones están dispuestos, los compañeros de la provincia, a realizar una medida de fuerza por el tema de la obra social, ya que somos más de 100 mil compañeros, entre los adherentes con sus familias, realizando un aporte importante a IAPOS. Hace más de un año no teníamos problemas, pero ahora, en estos últimos tiempos, estamos teniendo muchos problemas con la obra social".

La reunión que se realizó este miércoles con los secretarios generales fue presencial y participaron 39 sindicatos de 42 que existen en la provincia. "Rafaela, Rosario y Santa Fe siguen dentro de la Federación pero no participaron de la elección, ya que no están dentro del concejo directivo, pero siguen participando de las reuniones", acotó Monzón.

Por último, hoy por hoy la FESTRAM continúan negociando paritarias en bloque con los intendentes y presidentes comunales y la participación del gobierno provincial. De todos modos, alguna vez surgió la posibilidad de que cada sindicato pueda sentarse a negociar con cada municipio y comuna de su área de influencia. Sobre esta posibilidad, el dirigente expuso que "la ley es clara. La única que está facultada para discutir paritaria a nivel provincial, de los empleados municipales, en un piso es la FESTRAM. Después, si algún sindicato, finalizada la negociación puede negociar por encima, no hay ningún problema. En algún momento hubo una presentación de la otra federación de municipales que trabaja en dos o tres departamentos que debe tener hoy unos mil afiliados, contra 45 mil que tenemos nosotros".