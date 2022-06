Dos estrenos taquilleros llegan al Cine Belgrano

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano renueva su cartelera para este fin de semana. Su programación se extenderá desde el viernes 3 al martes 7 de mayo con dos estrenos taquilleros para disfrutar, además de su habitual programación de Espacio INCAA.

En primer lugar, tendrá el estreno en simultáneo junto a otras salas del país de “Jurassic World: Dominion”, sexta película de la franquicia que inició Steven Spielberg allá por 1993 a partir del best seller de Michael Crichton.

Dirigida por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern y Sam Neill, en esta tercera entrega de la segunda etapa, la acción transcurre unos años después de la liberación masiva de dinosaurios de El reino caído (2018) y encuentra a los reptiles insertados de manera relativamente armónica en el ecosistema actual. Los “villanos”, entonces, no son los dinosaurios sino aquellos hombres movidos únicamente por la búsqueda del lucro y la ambición de poder.

Siguiendo los eventos ocurridos, Owen y Claire deberán ahora enfrentarse a un mundo donde la genética y los dinosaurios sobrevivientes de la Isla Nublar están a disposición de múltiples potencias mundiales.

Se podrá ver de viernes a martes en el horario central de las 19:45, y además habrá dos funciones más sólo sábado y domingo a las 16:00. Todas las proyecciones serán en 3D y dobladas. La entrada general es de $600.



Top Gun: Maverick

Para el público adulto, se estrena “Top Gun: Maverick” secuela del éxito de los ochenta, de nuevo protagonizada por Tom Cruise, que ya es un éxito de taquilla en Argentina.

Tras más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchel se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el ascenso de rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra.

Bajo la dirección de Joseph Kosinski, Cruise vuelve a la academia de pilotos de élite que lo vio convertirse en una leyenda. Aquella cinta estrenada en 1986 marcó la carrera del actor, ya que dio vida a uno de sus personajes inolvidables. Ahora nos encontramos con el mismo personaje en una etapa diferente de la vida: un hombre que debe enfrentar sus fantasmas y los nuevos desafíos como instructor.

Este film de acción se podrá ver a las 22:20, con una entrada general de $500. Es apto para todo público con reservas.



Espacio INCAA

Por último, en el espacio destinado al Cine Nacional, se proyectará “Golondrinas”, ópera prima del realizador Mariano Mouriño, a la que describe "como un drama social que busca reflejar la grieta histórica que existe en Argentina entre explotados y explotadores".

Juan y Ana son dos hermanos adolescentes que trabajan como "Golondrinas" en diferentes campos de cultivo de Argentina en los años noventa. Durante una cosecha de nueces conocerán a Edgardo, el dueño de la estancia, con quien entablaran una relación que los llevará a un ascenso social, pero poco a poco, sus destinos irán bifurcándose.

Este drama está protagonizado por Germán Palacios, Melanie Nacul, Isaías Salvatierra y Sergio Prina. Se podrá ver a las 18:30, con una entrada general de $100, y descuento a jubilados y estudiantes $50. Es apto para mayores de 13 años.