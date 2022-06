El comienzo del Oficial

Este viernes, con programación completa, se pondrá en marcha el torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Se trata del habitual torneo a dos ruedas, con definición en play offs, cuyo campeón luego determinará el título Absoluto con Atlético, campeón del Súper 4.

Los cuatro encuentros se disputarán a partir de las 21.30, con tres partidos en Rafaela y otro en Sunchales. Cabe destacar que el inicio será con la segunda fecha, y no con la primera que figura en el fixture de la ARB. En esa primera jornada justamente volvían a jugar Atlético y Unión en el Lucio Casarín, que protagonizaron la final del primer campeonato, con un desenlace polémico y que en virtud del informe arbitral, el Tribunal de Penas suspendió provisoriamente a los jugadores sunchalenses Tomás Lattanzi, Matías Borda Bossana y Nicolás Zurvera.

Los partidos a jugarse hoy son: Ben Hur vs. Atlético de Rafaela, en el Coliseo del Sur (Fernando Capolungo y Braian Padilla); Independiente vs. Argentino Quilmes, en el Carlos Colucci (Iván Andereggen y Maximiliano Merlo); Peñarol vs. Libertad de Sunchales, en barrio Villa Rosas (Ariel Aicardi y Matías Walter); y Unión de Sunchales vs. 9 de Julio (Gonzalo Ponce y Guillermo Theler).

Una de las novedades importantes en este nuevo torneo, es el reemplazo de entrenador en Argentino Quilmes. Gerardo Velazco se hace cargo del plantel superior Cervecero y la Coordinación de divisiones formativas, en reemplazo de Gustavo Casazza.



FEDERATIVO U16

En la noche de este miércoles se diagramaron los nuevos grupos para el Federativo masculino U16. Se trata de la segunda fase, en la que los 33 elencos quedaron sembrados en 11 triangulares para jugar el 12 de junio.

Los que integran equipos de la ARB son:

Zona 2: Central de Ceres (local), Colón de San Justo y Libertad de Sunchales.

Zona 3: Platense de Reconquista (local), Círculo de Vera y Atlético Rafaela.

Zona 6: Unión de Sunchales (local), Sportivo Villa Minetti e Independiente de Rafaela.