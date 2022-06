El "Parque de la Velocidad" recibe la cuarta del Car Show

Este fin de semana del 4 y 5 de junio, el Car Show Santafesino disputará en el Autódromo "Parque de la Velocidad" de San Jorge su cuarta fecha de la temporada 2022 y el Turismo Fiat Clase 1 llevará a cabo su competencia especial. Con una tanda de entrenamientos y dos clasificaciones (como ocurre habitualmente), comenzará la actividad oficial del día sábado, que se cerrará con una final a 10 vueltas. La misma contará con la particularidad de que los 20 primeros de la clasificación general invertirán grilla, es decir, que aquel piloto que clasifique en el puesto 20 largará primero, quién lo hizo en la posición 19 partirá segundo y así sucesivamente, hasta llegar cajón 20, que será ocupado por quién hizo la pole. Dicha final otorgará el 50% de los puntos de una competencia habitual.

El día domingo, en tanto, la categoría más numerosa del Car Show, disputará la carrera principal, pactada a 12 vueltas y donde los pilotos largarán de acuerdo a su posición en la clasificación general, otorgando la misma el 100% de los puntos. En lo que respecta a la clasificación, los 5 primeros ubicados sumarán puntaje de serie, sumado a que el "Poleman" también obtendrá el punto correspondiente por la pole.

Los valores de las entradas serán estos: boxes $ 1.000, general $ 600, vehículos $ 600.



LA VUELTA DE GAUCHAT

El joven piloto rafaelino Máximo Gauchat, retornará al Car Show Santafesino y se sumará a la nueva Clase 2 1600cc en la cuarta fecha de la temporada que se disputará en San Jorge. Gauchat, actualmente animador de la Clase 2 del Turismo Pista, tuvo pasos por el Turismo Fiat y el TS Clase 3 y en su debut en la Clase 2 del zonal santafesino conducirá el VW Up que dejó libre Gabriel Fernández.

"La oportunidad se da a partir de que quedó libre el auto del equipo de Seba Sábolo, con quién tengo una muy buena relación de hace años. Él me llamó y aprovechando el parate del Turismo Pista, decidimos hacer el esfuerzo junto a mi familia de sumarnos a la competencia de San Jorge", comentó; "el auto es el mismo modelo al que manejo en el Pista, por lo que me va a servir en lo personal para no estar tanto tiempo inactivo".

"En principio estaré presente sólo en esta fecha, debido a que estamos abocados de lleno al Turismo Pista y se hace mucho esfuerzo en lo presupuestario", agregó el rafaelino, que utilizará el número 101 en los laterales del VW Up.