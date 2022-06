Con Vivas, Jaguares XV rumbo a Estados Unidos

Después de la actuación en la Superliga Americana de Rugby (SLAR), el plantel de Jaguares XV volverá a tener competencia en el plano internacional. La franquicia argentina recibió una invitación para participar, junto con Peñarol Rugby (Uruguay), en un torneo en los Estados Unidos, más precisamente en Glendale, Colorado. El certamen se llama Challenge Cup of the Americas, se podrá ver a través de una transmisión por streaming, y los encuentros están pautados para el sábado 11 y el sábado 18 de junio, en el Infinity Park Stadium de Glendale (en las afueras de Denver).

Los rivales serán un conjunto de los Estados Unidos y otro de Canadá: los American Raptors (uno de los fundadores de la MLR, en la que actuó hasta 2020) y los UBC Old Boys Ravens (Vancouver).

Esta gira tiene una interesante relevancia, y así lo describió el head coach de Jaguares XV, Ignacio Fernández Lobbe: “Esta oportunidad que se nos presentó a los campeones de las versiones 2021 y 2022 de la SLAR es muy positiva. Vamos a tener la posibilidad de ver en acción en Jaguares XV a jugadores que se destacaron en otras franquicias, como Cafeteros, Olimpia y Selknam; eso nos va a permitir tenerlos y verlos de cerca a estos jugadores, para seguir construyendo un futuro. Sin duda, será una experiencia enriquecedora en todo sentido, porque se trata de dos partidos en otro país y antes rivales de otras características. Todas estas oportunidades nos sirven para seguir midiéndonos en un alto nivel internacional”, explicó el entrenador de la franquicia argentina.

Para integrar el plantel fueron convocados cinco jugadores que actuaron en otras franquicias en la reciente Superliga Americana 2022 (Federico Lavanini, Franco Molina, Julián Hernández, Eliseo Morales y Mariano Romanini); hay tres jugadores que fueron citados para estar con Los Pumas en la ventana de julio (el rafaelino Mayco Vivas, Ignacio Ruiz y Lautaro Bazán Vélez), y también irá Juan Ignacio Landó, que está desde hace un tiempo entrenando con el plantel de Los Pumas 7’s.

En la elección recibieron su primera convocatoria el tercera línea Nicolás D’Amorim (Hindú Club) y el segunda línea platense Felipe Bares (Los Tilos). Cabe acotar que en esta oportunidad no fue convocado Pedro Rubiolo. Jaguares XV se entrenará el lunes 6 y el martes 7 de junio en Casa Pumas, y el mismo martes por la noche viajará rumbo a los Estados Unidos.