Ben Hur visitó a Unión por el Regional

Por la quinta fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur visitó a Unión. El Lobo sumó una victoria y dos derrotas. En la próxima jornada visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco.

Los encuentros fueron disputados el martes por una nueva jornada de la Zona Nº 3 del certamen regional, con estos resultados: Sub 13: Unión de Sunchales 0 vs Ben Hur 3 (Mateo Fernández x 2 y Ezequiel Toloza).

Sub 15: Unión de Sunchales 6 ( Alberto x2, Lastra x2, Coronel y Bujonok) vs Ben Hur 1 (Manuel Beltramino).

Sub 17: Unión de Sunchales 5 (Villarruel x2, Re, Funes, Rivarosa) vs Ben Hur 2 (Thiago Moneghessi y Bautista Bessone).

Con la victoria conseguida en esta jornada, el equipo Sub 13 de Ben Hur cerró la primera rueda como líder de la tabla de posiciones de la Zona Nº 3. En la próxima fecha, el Lobo jugará en condición de visitante enfrentando a Sportivo Belgrano de San Francisco. La jornada se disputará el miércoles 15 de junio.