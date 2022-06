El futbolista rafaelino que fue un hincha más en Wembley

(Por Darío Gutiérrez). - Entre las casi 90.000 personas que estuvieron en Wembley el miércoles disfrutando del tremendo espectáculo que fue la "Finalissima" con la victoria argentina por 3 a 0 ante Italia en una brillante actuación de la Scaloneta, estuvo Mariano Canavessio. El ex futbolista de Ben Hur y 9 de Julio, que actualmente se encuentra en Barcelona, disfrutó de una noche inolvidable por diferentes motivos.

"Fue la primera vez que pude ver a la selección argentina y a Messi, y justo en un partido así, la verdad que fue algo inolvidable. Había tenido la posibilidad de estar en una cancha viendo a Messi en 2019 con el Barcelona, que había venido a Europa, pero con Argentina nunca. Así que fue maravilloso", nos contó desde Cataluña, donde llegó hace poco más de un mes luego de un tiempo en el que había vuelto a Rafaela tras la crisis por la pandemia que lo había encontrado jugando en Australia.

Mientras espera alguna posibilidad de jugar en una categoría regional del ascenso, el defensor trabaja en un Hotel, el W de Barcelona, reconocido por su forma de vela.

Sobre cómo había surgido la chance de conseguir la entrada, nos contó que "la conseguí porque un amigo me dijo, que la UEFA había habilitado la venta de algunas entradas la semana pasada, ya que se habían agotado. Entonces entré a la página oficial y la compré, porque sabía que era una oportunidad única. Me salió 35 euros, en una posición intermedia".

Agregó que "fui y volví en el día, súper lleno de argentinos por todos lados, los bares antes de empezar el partido, en el metro, en las calles. Ese día veías argentinos por todas partes en Londres".

En Italia, recordemos que Mariano -de 32 años y hermano mayor de Nicolás, ex Ben Hur, Atlético Rafaela y Unión de Sunchales- jugó en Treviso Calcio, Ilvamaddalena Sabaudia Calcio, y en Australia en Tigers FCSouthport Warriors.