LONDRES. - La novela "Como agua para chocolate", de la escritora mexicana Laura Esquivel, fue adaptada al formato ballet por uno de los coreógrafos más relevantes de la actualidad, Christopher Wheeldon, y se estrena hoy en el Royal Ballet británico de Londres.

La partitura del compositor inglés Joby Talbot y la coreografía de Wheeldon tomarán el escenario del teatro en nueve representaciones desde hoy y hasta el 17 de junio, informó la agencia de noticias AFP.

La novela de Esquivel, publicada en 1989, es una saga familiar que mezcla elementos realistas con otros sobrenaturales y está ambientada en la década de 1900. Allí se cuenta el amor frustrado entre Tita (Francesca Hayward) y Pedro (Marcelino Sambé), ella busca consuelo cocinando platos cada vez más elaborados y a Pedro lo obligan a casarse con su hermana.

Christopher Wheeldon es uno de los coreógrafos más demandados de la actualidad: se presenta en Estados Unidos, en el Ballet Bolshoi de Moscú y también en compañías de ballet líderes en toda Europa. Para The Royal Ballet ha creado obras maestras como "Alicia en el país de la Maravillas" (2011), el primer trabajo de larga duración completamente nuevo de la compañía en más de veinte años, y "Cuento de Invierno" (2014), adaptación de la obra de Shakespeare de 2014.

Elementos de realismo mágico brindan la base para este nuevo trabajo que reúne a Wheeldon con el equipo creativo que produjo las dos producciones anteriores aclamadas por la crítica del Royal.

En el caso de la novela que se presenta desde hoy, Wheeldon trabajó en estrecha colaboración con Esquivel para remodelar su historia con una partitura recién encargada por Joby Talbot y diseños de Bob Crowley. La directora mexicana Alondra de la Parra actúa como consultora musical de Talbot y el ballet también cuenta con el músico mexicano Tomás Barreiro en la guitarra. La iluminación es de Natasha Katz y el diseño de video de Luke Halls.

Su nueva creación "es muy fiel al libro de Esquivel, es la misma historia pero obviamente en un ballet no puedes tenerlo todo, así que se han tenido que omitir algunas cosas", explica De la Parra quien describe a Wheeldon como "un mago de la narrativa porque puede contarte en un ballet sin palabras toda la historia de un libro entero".

Célebre por su expresiva coreografía y teatralidad, el coreógrafo ha trabajado extensamente con las principales compañías de danza del mundo. En 2014 dirigió y coreografió la versión teatral del musical An American in París, recientemente dirigió y coreografió MJ The Musical, que se estrenó en Broadway a principios de este año.

De la Parra contribuyó también a la coreografía de Wheeldon aportando "elementos de la danza mexicana".

"Nosotros tenemos ciertos conteos, que se incorporaron en la métrica, y aspectos como el zapateo" que inspiran este ballet sin estar necesariamente presentes, afirma De la Parra.

Así, lejos de copiar "todas estas influencias se meten en una licuadora y se espolvorea la obra con el polvo mágico que sale de ella", asegura.

Del mismo modo, la adaptación visual del diseñador Bob Crowley se inspiró en los vestuarios de la época revolucionaria mexicana (1910-1917) en que transcurre la historia de Esquivel.

Pero "toda la influencia es muy comedida, porque al final es una obra contemporánea con la voz de estos artistas", concluye la mexicana, que tras Londres debe dirigir la orquesta del nuevo ballet en California y Nueva York entre marzo y junio de 2023.

La novela "Como agua para chocolate" fue un best seller traducido a más de 30 idiomas, también fue adaptada al cine en 1992 por el mexicano Alfonso Arau. La película fue galardonada con diez premios Ariel de la academia cinematográfica de México.

