El Gobierno garantiza la provisión de combustible

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, admitió ayer que la escasez de combustible que afecta a unas ocho provincias es un problema a solucionar "en los próximos días". "Estuvimos reunidos en el último encuentro con los gobernadores del norte grande. Se tocaron múltiples temas que tienen que ver con las economías regionales, con infraestructura, y entre ellos se preveía una escasez, un faltante de combustible", sostuvo el funcionario en la puerta de la Casa Rosada.

Manzur explicó que están "trabajando" sobre esa problemática y reveló: "Ayer hablé con las autoridades, se va a resolver en el trascurso de hoy o de mañana. Se va a importar más".

Justamente en las últimas horas, FADEEAC, la cámara nacional que agrupa a las empresas de transporte de cargas, lanzó un alerta donde especifica que "ocho provincias están en rojo", es decir con muy bajo o nulo suministro de gasoil en estaciones de servicio. Las jurisdicciones son: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

"Las rutas 14, 34, 9, 12 y 7 son las que sufren mayor desabastecimiento de combustible, al tiempo que aumentan las provincias en rojo, naranja y amarillo en el ´Mapa de abastecimiento de gasoil´, creado por técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)", indicó el informe.

Asimismo, el presidente de esa entidad, Roberto Guarnieri, aseguró: "El desabastecimiento que estamos sufriendo lleva más de dos meses. Entendemos que no es un tema sencillo de solucionar, pero nos queda en claro que se trata de un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requieren".

Guarnieri explicó que " desde hace varias semanas, cientos de camiones de Bolivia vienen al puerto de Campana a buscar el combustible que importa su país" y agregó que "si se paga, hay combustible disponible".

"Mientras tanto, en Argentina tenemos camiones varados a orillas de la ruta, por falta de gasoil", concluyó.



LA INFLACIÓN "ESTÁ

EN DESCENSO"

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró ayer que la inflación "está en descenso" y dijo tener "expectativas" en las medidas que tomará el nuevo secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, para consolidar la baja. El ministro coordinador sostuvo que el aumento de precios se produce "a nivel global" y por eso ahora "hay países con índices de inflación que no tenían".

No obstante, reconoció que esta situación "afecta más a una economía debilitada y endeudada como la argentina".

Manzur se expresó así en una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada, luego de una reunión de Gabinete que se extendió por más de dos horas.

Según consultoras, la inflación de mayo será más baja que la registrada en marzo y abril, pero se mantendrá en niveles altos, cercanos al 5%.

Según los últimos datos oficiales, la inflación fue de 6% en abril y acumuló y acumuló un 58% en los últimos 12 meses, récord desde 1992.