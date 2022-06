En mayo, creció 33% la liquidación de divisas de los agroexportadores

Las empresas agroexportadoras liquidaron en mayo más de US$ 4.200 millones, un 33% más que en abril, monto que constituye una cifra récord para ese mes, se informó ayer. Según detallaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, durante el mes pasado las compañías del sector generaron US$ 4.231.717.716.

De este modo, el monto liquidado desde el 2 de enero de 2022 asciende a U$S 15.329.592.490 millones.

En mayo comenzaron a ingresar con fuerza los dólares de la cosecha de soja y eso explica el récord que se alcanzó ese mes.

Se espera que durante el resto del año la liquidación de divisas de este sector se mantenga en niveles elevados - principalmente en junio y julio- impulsada por los precios internacionales de los productos agrícolas. Ambas entidades empresarias recordaron que el total de las divisas ingresadas mensualmente quedan en poder del Banco Central, y a los exportadores les entrega pesos a tipo de cambio de oficial para poder realizar las operaciones de compra y venta de granos en el mercado nacional. "El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible", explicaron.

En un comunicado, CIARA-CEC señalaron que la exportación de granos se ha visto afectada "por los movimientos bruscos en el mercado internacional, por la existencia de volúmenes de exportación en maíz y trigo regulados por el Ministerio de Agricultura, así como por una enorme capacidad ociosa de la industria de molienda de soja, que sigue trabajando con márgenes negativos aún en plena campaña gruesa".

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa, cercana al 50%. El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con las estadísticas oficiales, fue el maíz (11%) y el tercero fue el aceite de soja (6,9%).