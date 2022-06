El Presidente envió un nuevo mensaje conciliador a la interna

En medio de una tregua sostenida en el oficialismo, el presidente Alberto Fernández envió ayer un mensaje con destino a la vicepresidenta Cristina Kirchner y reiteró sus pedidos de unidad. Lo hizo durante un discurso cargado de críticas a la oposición y plagado de reivindicaciones propias, pronunciado en el acto de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), en el marco del 77° aniversario de la fundación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, Sede SMATA.

En la misma tónica que el martes en Cañuelas, el Presidente habló junto al Secretario General del SMATA, Ricardo Pignanelli y volvió a criticar a su antecesor Mauricio Macri, ganándose los aplausos del auditorio.

En primera línea, estaban ubicados el embajador en Brasil, Daniel Scioli, al dirigente del Movimiento Evita "Chino" Navarro, y al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. "Tampoco olvidemos que debemos estar unidos. El que dijo todos unidos triunfaremos , tiene razón. Porque cuando nos dividieron ganó (Mauricio) Macri", enfatizó con vehemencia. Y agregó: "También recordemos que entre nosotros no están los enemigos, los enemigos están allá, son los que sumieron a la Argentina en la desgracia que vimos y que hoy recordamos. Que un compañero presente una disidencia no es un problema, porque en el fondo todos queremos lo mismo. Empecemos a alzar las voces".

En una predica similar a la pronunciada en el acto en Cañuelas, Fernández cuestionó las políticas económicas de la gestión de Juntos por el Cambio y destacó la recuperación del salario real y el empleo conquistados por el Gobierno Nacional tras de la pandemia.

"Estamos enfrentándonos a tipos que no paran de decir barbaridades, barrabasadas, olvidándose lo que hicieron. De los 44 meses que duró la gestión, en 46 meses consecutivos se observo destrucción del empleo industrial. El salario real se redujo en 20 puntos. Digo todo esto para que sepamos donde estábamos y lo que hicieron los que hoy andan dando cátedra. Y eso que no estoy sumando la inmoralidad, la intendencia, la vergüenza de haber hundido al país en una deuda de 57 millones de dólares con el FMI", enumeró el mandatario.

El mandatario rememoró las críticas a las políticas sanitarias de sectores encabezadas por dirigentes de la oposición en plena cuarentena. "Días atrás la OMS dio los resultados de como en el mundo se trato la pandemia, estamos entre los mejores del mundo, entre los países que mejor enfrentaron el problema de la pandemia", respondió al tiempo que culpó a los medios de comunicación por "intoxicaron la cabeza de los argentinos" y "sembrar desánimos".

"Acá en la Argentina, los que nos quedamos le pusimos el pecho a la pandemia y con lo que teníamos hicimos el esfuerzo necesario para que ningún argentino se quedara sin atención médica", disparó Fernández.

En los últimos días, el jefe de Estado elevó la temperatura en sus declaraciones y cruzó de forma directa y reiterativa al principal dirigente de la oposición.