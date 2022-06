Fernández se reunirá con Biden el mes próximo en Washington

Luego de confirmar su presencia en la Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, el presidente Alberto Fernández conversó telefónicamente con su par de Estados Unidos, Joe Biden, con quién acordó mantener un encuentro bilateral en la Casa Blanca a fines del próximo mes de julio.

Así lo confirmó a NA la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, quien detalló que el jefe de Estado envió esta mañana una carta a la organización de la Cumbre para confirmar su concurrencia el próximo 9 y 10 de junio.

A horas de que comunicara al gobierno estadounidense su asistencia, Biden se comunicó telefónicamente con Fernández a las 17:45, con quien conversó durante 25 minutos sobre "temas bilaterales".

Según indicó Presidencia en un comunicado, el mandatario estadounidense "formalizó una invitación para que el Presidente de la Argentina visite Washington durante la última semana de julio, tentativamente el día 25, a los efectos de profundizar la relación bilateral".

Fernández y Biden habían tenido un brevemente encuentro cara a cara el pasado 30 de octubre, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 que se realizó en la ciudad italiana de Roma.

La agenda de temas a tratar incluye "cambio climático, cooperación financiera, energías renovables, innovación tecnológica, derechos humanos y producción agro-alimentaria". "El diálogo contribuyó a destacar la potencialidad del vínculo bilateral, y a establecer una hoja de ruta que, en el marco de América Latina y el Caribe, permita desplegar oportunidades de desarrollo humano integral, sostenible e inclusivo", agregó el texto oficial.

Durante la conversación, en la que el jefe de Estado estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, Biden felicitó a Alberto Fernández por el nacimiento de su hijo Francisco y por su rol como presidente pro témpore de la CELAC.

Fuentes con acceso directo al despacho presidencial relataron que durante la charla Fernández citó una frase del papa Francisco acerca de las consecuencias alimentarias que está generando en el mundo la invasión a Ucrania.

"No se puede usar el trigo como arma de guerra", señaló el Papa durante la tradicional audiencia de los miércoles en la plaza de San Pedro, palabras que fueron replicadas por el jefe de Estado durante la conversación con el mandatario estadounidense.

A modo de respuesta, Biden afirmó que "no podría estar más de acuerdo" con los dichos de Francisco y calificó al Sumo Pontífice como "el mejor producto de exportación de la Argentina".

El jefe de Estado había demorado la confirmación de su asistencia ante el descontento de que no fueron invitados a la Cumbre los mandatarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

En tanto, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le había pedido a Fernández que viaje a Estados Unidos en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), teniendo en cuenta que el mandatario argentino es el presidente pro témpore de ese organismo. Además, su par chileno Gabriel Boric había adelantado que asistiría a la Cumbre de las Américas si también lo hacía el mandatario argentino. (NA)