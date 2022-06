Atlético le apunta a Sacachispas

Atlético de Rafaela se prepara para recibir este domingo a las 18.00hs a Sacachispas en el marco de la 18º fecha del torneo de la Primera Nacional. El encuentro tendrá el arbitraje de Nelson Bejas.

Para ese encuentro, el técnico de la Crema, Ezequiel Medrán, tiene una baja para conformar el equipo que buscará cortar la racha de siete juegos sin triunfos. Facundo Nadalín, expulsado ante Mitre, no podrá estar y en su lugar podría reaparecer Jonás Aguirre, quien se viene recuperando de un desgarro y ayer sumó algunos minutos en el trabajo táctico.

El que fue preservado fue Claudio Bieler. El capitán arrastra una molestia física y en su lugar estuvo recientemente llegado al club, Mauro Albertengo.

El DT también probó con algunas variantes en el medio campo. Los que salieron fueron Gonzalo Alassia y Guillermo Funes, ingresando el uruguayo Emiliano Romero y Marco Borgnino.

Los once que paró en cancha Medrán en la fría mañana de ayer fueron: Julio Salvá; Juan Galetto, Jonatan Fleita, Mateo Castellano y J. Aguirre; Ayrton Portillo, Romero, Facundo Soloa y Borgnino; Gonzalo Lencina y Albertengo.

El plantel profesional de Atlético volverá a trabajar este jueves por la mañana, desde las 10hs, en el predio Tito Bartomioli.



GOLEÓ INSTITUTO, EL

EQUIPO DE BOVAGLIO

Instituto de Córdoba, dirigido por el rafaelino Lucas Bovaglio, quedó más cerca de la punta del torneo de Primera Nacional, al golear por 3 a 0 como local a Tristán Suárez, en un partido pendiente de la décimotercera fecha, disputado ayer. Santiago Rodríguez, en dos ocasiones, y Jonathan Dellarrossa, anotaron los goles del conjunto cordobés, que ahora quedó en el cuarto lugar y con aspiraciones de pelear el ascenso directo o ingresar al reducido. Por su parte, Tristán Suárez, que terminó con diez hombres por la expulsión de Maximiliano Brambillo en el segundo período, sigue en el fondo de la tabla y por ahora con riesgo de descenso.

Las posiciones quedaron así: Belgrano 38 puntos; San Martín (Tuc) 32; Brown de Adrogué 31; Instituto 30; Almagro 28; All Boys y Estudiantes (BA) 27; Gimnasia (Mza) y Chacarita 26; Estudiantes (RC) 25; Chaco For Ever, Dep.Madryn, Indep.Rivadavia y Brown (PM) 24; Agropecuario 23; San Martín (SJ), Quilmes, N.Chicago y Def.de Belgrano 22; Dep.Maipú, Alvarado y Dep.Riestra 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Alte.Brown y Ferro 19; Dep.Morón 18; Temperley 17; Güemes (SdE) 16; At.Rafaela, Mitre (SdE), Sacachispas y San Telmo 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 10; Santamarina 9.