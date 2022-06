Catalán Magni ascendió al undécimo lugar en Rafaela

En su habitual reunión semanal del último martes los comisarios deportivos de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), revisaron lo ocurrido en la Carrera de los 3 Millones, disputada el pasado domingo en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

Es importante recordar que en esa oportunidad, el piloto Juan Tomás Catalán Magni, que había terminado sexto en pista, fue sancionado con 10 segundos a raíz de "dos supuestos cortes de chicana", que lo relegaron a la décima séptima posición.

Por cada una de esas transgresiones fue recargado con cinco segundos, pero luego de haber presentado su descargado, el arrecifeño recuperó algunos lugares.

Esa situación se dio tras comprobar los responsables de la fiscalización, que una de las sanciones estuvo mal aplicada, por lo que Catalán Magni solamente penalizó cinco segundos.

A partir de esta variante, el resultado definitivo de la final por el Gran Premio "Ero Francisco Borgogno" quedó ordenado de la siguiente manera: 1° Agustín Canapino (Chevrolet), en 42m11s850; 2° Mariano Werner (Ford) a 786 milésimas; 3° Esteban Gini (Torino) a 4s231; 4° Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 7s915; 5° Leonel Pernía (Torino) a 9s304; 6° Mauricio Lambiris (Ford) a 10s055; 7° Facundo Ardusso (Chevrolet) a 11s360; 8° Juan Bautista De Benedictis (Ford) a 11s784; 9° Santiago Mangoni (Chevrolet) a 12s694; 10° Gastón Ferrante (Torino) a 13s275; 11° Juan Tomás Catalán Magni (Ford) a 14s801; 12° Nicolás Bonelli (Ford) a 14s939; 13° Facundo Della Motta (Dodge) a 17s288; 14° Jonatan Castellano (Dodge) a 17s395 y 15° Gabriel Ponce de León (Ford) a 17s822.



DEJA RUGGIERO

Sorpresivamente, luego de cinco años consecutivos en el Turismo Carretera, el piloto Alan Ruggiero (Torino) decidió bajarse por ahora de la categoría luego otra deserción en la competencia disputada en Rafaela.

Ruggiero, en declaraciones al programa "Campeones Radio" aseguró que hoy quiere "poner paños fríos", porque no tiene "una solución a corto plazo para estos problemas".

Destacó: "No vivo del automovilismo y no disfruto del fin de semana. Esas cosas me llevan a replantearme lo que quiero hacer".

"Voy a parar y ver cuál es la mejor opción para continuar. Con todo igual que como fui a Rafaela no voy a ir, es una decisión tomada. Asumí el cambio de marca por una decisión mía y así va a continuar. No se me pasa por la cabeza cambiar de equipo ni de marca", finalizó.