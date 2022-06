La gran vidriera para los fabricantes de la maquinaria agrícola nacional

Llegó el momento tan esperado por el campo y la agroindustria. Finalmente, Agroactiva abrió sus puertas, después de dos años donde no pudo llevarse a cabo de manera presencial producto de la maldita pandemia. Con “Volvé a sentir el viento en la cara”, el eslogan elegido no pudo haber sido más atinado porque es un reencuentro puro y genuino del sector más pujante de todos.

Por su ubicación estratégica, por la fecha y por la convocatoria, la muestra es “la más federal de todas” y por eso siempre cuenta una presencia imponente de empresas nacionales, fundamentalmente vinculadas al rubro de la maquinaria agrícola. La Opinión, presente en Armstrong para toda la cobertura, pudo comprobar el gran apoyo de los fabricantes argentinos, nucleados en la CAFMA. De hecho, muchos de ellos aprovecharon la muestra para presentar nuevos equipos con tecnología de punta y múltiples ventajas.



AGROMETAL TIENE

ALGO GRANDE

La empresa especialista en sembradoras, con fábrica en Monte Maíz, Córdoba, presenta un nuevo modelo de sembradora que no tiene precedentes en el mercado argentino. Apunta a usuarios con tractores de alta potencia, de 280 a 360 HP que además de ancho de labor, buscan calidad de siembra y comodidad de uso, con un transporte seguro y rápido.



APACHE Y SU

NUEVA SEMBRADORA

El nuevo modelo de sembradora de Granos Gruesos es un equipo de nuevo diseño, versátil, con sistema de pliegue frontal de alas para ser accionado desde el tractor, lo que facilita cambiar la posición trabajo - transporte de manera rápida y sencilla, realizando la operación en menos de un minuto.



JURI, DE FESTEJO

La MP 3.20 fue la primera sembradora de la marca primer sembradora con sistema Air Drill de Argentina y fue desarrollada por Víctor Juri, empresa radicada en Carmen de Areco (Bs. As.). En Agroactiva muestra toda su gama de productos en siembra y fertilización Air Drill, que cuentan con toda la tecnología actual. De yapa, presenta la nueva sembradora MH 10.40, que llega a un ancho de labor de 10,5 metros conservando las características de plegado y transporte.



METALFOR Y UNA

OFERTA IMPRESIONANTES

Desde Marcos Juárez (Cba.) desembarca en la exposición con su nueva línea de fertilizadoras Metalfor flux, tanto de arrastre como autopropulsada. En el stand también se encuentra la flamante cosechadora Axial 2635, y todos los avances en agricultura de precisión en las pulverizadoras, donde la telemetría representa uno de los aspectos principales.



GIORGI ESTRENA

MODELOS

La empresa exhibe nuevos equipos como el Desmalezador Superficial modelo “DS 35500”, con 22 cuerpos articulados; nuevos modelos de rastras multipropósito, con paquetes de discos encadenados; una nueva sembradora de semillas gruesas con 24 cuerpos sembradores, que acompañan la oferta de sus sembradoras para semillas finas y gruesas.



RICHIGER CUBRE

TODAS LAS DEMANDAS

La firma de Sunchales muestra la Extractora de Granos con un sistema único en el mundo de enrollado del silobolsa en dos bobinas compactas con eyección automática. Es un modelo de desarrollo exclusivo y patentado por la empresa. Además, respondiendo requerimientos del exigente mercado norteamericano y sus grandes volúmenes de producción y almacenado (380 millones de toneladas de maíz), trajo una línea de embolsado y extracción de 12 pies para mega acopios de granos.



MAINERO PRESENTA

INNOVACIONES

Ampliando la oferta de cabezales para maíz con distanciamientos entre líneas fijos, Mainero presentará una nueva versión de su modelo 3010 a 420 mm de distanciamiento entre surcos. Conserva el sistema de recolección con doble cadena alzadora para lo cual, la firma diseñó y patentó un exclusivo e innovador sistema de cadenas alzadoras. Además, presentará el nuevo Extractor de granos modelo 2350 con sistema de enrollado de bolsa. Puede trabajar con bolsas de 9 pies y hasta 100 metros de longitud y su capacidad llega hasta las 430 toneladas por hora.