Buryaile propuso debatir las retenciones en el Congreso

El Diputado formoseño referente del radicalismo y ex ministro de Agroindustria del Gobierno de Mauricio Macri, a través de su cuenta de Twitter, se dirigió a Alberto Fernández luego de que este afirmara que defendía los derechos de exportación como un mecanismo para desacoplar precios y que “la oposición se niega a discutirlo”.

Quien hoy vuelve a ocupar un rol estratégico dentro del poder legislativo, entiende que es justamente lo que la oposición desea hacer en este tema. “Como presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, ofrezco este ámbito para debatir el impacto de la suba de las retenciones en la producción y en el valor de los alimentos”, expresó el ex ministro macrista. Y afirmó, sugiriéndole a Alberto Fernández, que en ese debate iba a “demostrarle que sus ideas están equivocadas”.

Mediante este mensaje, Ricardo Buryaile dejó en claro, que algunos sectores de la oposición por el contrario de lo que dice Fernández, están dispuestos a debatir el tema de los derechos de exportación en el ámbito que corresponde, que es el Congreso.

Finalmente, manifestó que quedaba a disposición del Presidente, para llevar a cabo la discusión en el ámbito de la comisión de Diputados.

Cabe recordar que la semana pasada la vocera de Presidencia de la Nación, volvió a instalar la idea de Alberto Fernández de incrementar los porcentajes de retenciones para “desacoplar los precios internacionales” de los internos, por ejemplo en cereales, diciendo que era necesario que la oposición acepte aprobar esta propuesta en el Congreso. Rápidamente, los principales referentes de la oposición se pronunciaron en contra, incluso dirigentes de la Mesa de Enlace, lo que para muchos fue una reacción apresurada. En cambio, lo que Buryaile propone parece ser para muchos una moción más inteligente, que permitiría abordar el tema retenciones y establecer sus límites por Ley, ya que en estos momentos, la relación de fuerzas en el Congreso no asegura una mayoría automática para el oficialismo.



OTROS TEMAS PENDIENTES

Luego de estar casi seis meses sin el total de las comisiones conformadas en el ámbito del Congreso, al menos las relacionadas a la producción agropecuaria, se terminaron de delinear las presidencias y miembros en cada una de las cámaras (diputados y senadores).

Según la Fundación Barbechando, que se especializa en los temas legislativos, la agenda del campo en el Congreso, los principales proyectos en materia de Agrobioindustria (Agricultura y Ganadería, Ambiente y Economías Regionales) son las leyes agroindustrial, de humedales, retenciones y de economías regionales.

Por otra parte, en el reparto de presidencias, tres de ellas quedaron para el Frente de Todos, dos para Juntos por el Cambio y una tercera, para un aliado del oficialismo.



EN DIPUTADOS

La oposición recuperó la comisión de Agricultura y Ganadería y quedó a cargo el radical y exministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa). En su asunción, propuso trabajar en temas como buenas prácticas, créditos e infraestructura, entre otros.

Sin embargo, la comisión también debe dar tratamiento a los proyectos de ley inician el debate en la comisión de Agricultura: un 26 % vinculados a agricultura (agroquímicos, agricultura familiar, maquinarias, insumos); un 23 % de economías regionales; un 21 % emergencias (agropecuarias, hídricas, ambientales); 5 % sobre riego y otro 5 % vinculado al funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además, deberán dar debate al proyecto de fomento de las exportaciones agrobioindustriales, impulsado por el Gobierno junto al malogrado Consejo Agroindustrial Argentino.

La Comisión de Ambiente no tuvo renovación y quedó nuevamente para el diputado bonaerense Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires). En tanto la Comisión de Economías Regionales cambió de bando, quedando en manos del oficialista Ramiro Fernández Patri (FDT-Formosa), quien propone el desarrollo del Norte Grande.



EN EL SENADO

El acuerdo entre fuerzas no mostró cambios para las presidencias de las comisiones de la Agrobioindustria en el Senado, que retuvieron las comisiones: Agricultura y Ganadería quedó para el senador aliado del oficialismo Alberto Weretilneck (Río Negro); Ambiente repite mandato la senadora de la oposición Gladys González (PRO-Buenos Aires) y finalmente la comisión de Economías Regionales será liderada otro año más por la salteña Nora del Valle Giménez (FDT).

Con respecto a la agenda, en la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, cerca del 50 % de los proyectos se vinculan a economías regionales, un 9 % corresponde a agricultura e igual porcentaje para emergencias agropecuarias. El resto lo completan proyectos vinculados a derechos de exportación, ganadería, biotecnología, entre otros.

En los últimos días, el senador entrerriano y ex referente de la Mesa de Enlace en tiempos de “la 125”, Alfredo De Ángeli, planteó atender el proyecto de ley para reducir los impuestos a la importación de fertilizantes, que sufrieron incrementos de 500%. Al mismo tiempo, destacó la importancia de fertilizar la tierra para evitar la extracción de nutrientes.

En síntesis, de las seis comisiones, tres quedaron para el oficialismo, dos para la oposición y una para un aliado rionegrino del gobierno.