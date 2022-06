Un paseo por la agroindustria argentina, la genética y las muestras dinámicas

La Opinión ya está recorriendo el gigantesco predio en Armstrong que está exhibiendo todo el potencial del campo argentino. Agroactiva abrió sus puertas ayer y la gran rueda se puso en marcha. Entre los atractivos se destacan los lanzamientos de maquinarias, los plots de cultivos y las dinámicas con equipos forrajeros, de fertilización y siembra, para ver y evaluar los fierros en acción.

Como parte de las actividades que desarrolló la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) en AgroActiva, el presidente de la institución Eduardo Borri se refirió al contexto y al estado actual de la maquinaria nacional, sector compuesto por 1.200 empresas fabricantes.

“Desde el inicio de la pandemia, el sector generó más de 5.500 nuevos puestos de trabajo anuales, por lo que actualmente emplea 38.000 personas en forma directa. Prácticamente hemos incorporado alrededor de 11.000 personas en nuestras plantas”, dijo Borri.

Si bien se considera que la agroindustria está atravesando un buen momento, esto no significa que en la agenda no existan temas que hoy permitirían potenciar aún más al sector. “Sabemos que la Argentina es un país que tiene una problemática estructural, en los últimos años, de ausencia de dólares y esto está potenciando la actividad. Pero entendemos que es mucho más fácil para nosotros solucionar los problemas que hay en el sector cuando hay demanda. Tenemos problemas de importación de insumos, esto nos obliga permanentemente a sentarnos con nuestros gobernantes y trabajar para destrabar este tema”. Al respecto señaló que si bien casi el 80% de los componentes de la maquinaria son de origen nacional, existe un porcentaje que debe ser importado porque no se produce en la Argentina. Un ejemplo de esto son los neumáticos. “Desde las Cámaras lo que estamos pidiendo es que a las Pymes se les quite el tope del 5% de importación para poder tener los componentes necesarios y así acompañar el crecimiento del sector”, dijo Borri.

Al analizar el comportamiento de las ventas de maquinaria, Borri señaló que si bien el año 2021 presentó un crecimiento importante, sus números en dólares no llegan a ser los del año 2017, aunque lo destacable es que ha cambiado la composición: en 2017 el 60% de las ventas era de origen importado, y 40% nacional y en 2021, esta demanda se invirtió y actualmente el 60% es de fabricación nacional.



FIERROS EN ACCIÓN

Las demostraciones dinámicas son un hito dentro de AgroActiva, ya que allí se puede ver, aprender, consultar y comprobar los desarrollos de la maquinaria agrícola en tiempo real y sin rodeos. Las que arrancaron este miércoles estuvieron a cargo de profesionales de cada área que mostraron las labores de los equipos a la vez que interactuaron con los presentes sobre lo que está sucediendo.

El cronograma de demostraciones se repite hasta el sábado inclusive, en el tecnódromo de la feria, donde se verán embolsadoras y extractoras de granos, fertilizadoras, pulverizadoras y sembradoras en acción. También se hablará de drones el día viernes, en una demostración especial para optimizar la toma de datos y otras prestaciones. En lo que hace a ganadería, se despliegan dinámicas de mixers y racionadoras.



PLOTS DE SEMILLEROS

CON NOVEDADES

Entre las firmas semilleras la competencia es sin tregua por mostrar los mejores plots con cultivos y variedades de los últimos híbridos y su performance en esta región agrícola.

Se destacan las novedades en maíz, espacio por excelencia de Agroactiva cada año. Puntualmente, para KWS (uno de los tantos semilleros líderes), la “evolución de la genética” este año está enfocada en el lanzamiento de cuatro nuevos híbridos: dos para silo y dos para grano, con tecnología en control de insectos y una triple resistencia para combatir las malezas.

Según comentaron a La Opinión, “como particularidades generales, en el caso de los híbridos para silo, otorgan altas respuestas en bajas densidades, porque permiten cosechar un volumen significativo de materia seca digestible sembrando menos por hectárea y economizando la ración. Asimismo, la ventana de picado se incrementa en varios días”.



LA NUEVA ERA DIGITAL

Entre las marcas líderes, John Deere y CNH aterrizan en Agroactiva con sus últimos desarrollos tecnológicos. Ambos grupos multinacionales con stands imponentes y la presencia de sus principales concesionarios para atender a los visitantes con todos sus equipos en exhibición.

En el caso de John Derre, el concesionario rafaelino Remonda Castro ocupó uno de los lugares dispuestos por la casa matriz en su enorme espacio de exhibición.

Entre las novedades, la agricultura digital se presenta como un paso más en la constante evolución que vive la actividad agrícola. Case IH asumió la responsabilidad de marcar tendencia en este proceso, invirtiendo en tecnología para llevar soluciones de mercado que conectan máquinas, servicios, personas y resultados. En esta línea, el tractor Magnum 400 AFS Connect, es una de las estrellas de la feria. “Hemos entrado en un nuevo nivel de conectividad, servicios conectados y visualización remota nunca antes visto en el campo”, afirmó Rodrigo Alandia, Director de Marketing Producto de Case IH para América Latina, y añadió: “Es la conectividad la que proporciona la libertad de compartir información, realizar diagnósticos remotos y tomar decisiones basadas en los datos generados por el Magnum AFS Connect, desde cualquier lugar”.