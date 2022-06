Un León en Wembley

Los equipos llamados a hacer historia emiten señales mucho antes de comenzar a cristalizar esos objetivos; son avisos no siempre tan enfáticos, acaso sutiles, pero precisos.

Lionel Scaloni después de quitarse esa rémora del prejuicio por su falta de antecedentes como entrenador de elite, tomó barro y paja para después, comenzar un trabajo de alfarero, había que modelar de nuevo aquellos sueños con una clara fisonomía, dejar atrás frustraciones lacerantes, remontar una empinada cuesta y en lo posible, renovar un plantel con signos de abatimiento con un Messi desalmado.

Esos indicios comenzaron a presentarse a partir de la buena pupila del cuerpo técnico para reclutar jugadores de un perfil menos rutilantes, pero con un apetito voraz y una disciplina europea; al principio fueron tenues, pero después de la Copa América del 2019, las actitudes de rebeldías de Leo Messi con el empuje de los nuevos, activaron algo que estaba rodeado de un tejido muerto: la confianza.

Todo lo que paso después, ya es historia conocida, aquellas señales trocaron por una gratificante realidad expresada en la conquista del Maracaná y en una eficiente gestión en las Eliminatorias en las cuales, el equipo nacional desfiló invicto por todo el continente, para llegar a Qatar 4 fechas antes del final.

Sin embargo, faltaba ratificar ante algún poderoso europeo, todas esas propiedades que el mundo del fútbol, comenzó a subrayar y no le tembló el pulso, vibró con la afinación de un equipo maduro, ofreció momentos inolvidables y terminó de enamorar a todos los argentinos con una goleada que perdurara por siempre y nada menos que en Wembley.



DI MARIA, UNA USINA INAGOTABLE DE EMOCIONES



Fueron apenas un puñado de minutos donde el equipo proyectó algunos conos de sombras y los italianos se adueñaron del protagonismo; su tibieza rápidamente los desplazo de ese envión inicial, en todo caso fue Argentina que con su personalidad y esa dinámica asfixiante la que se propuso alcanzar lo que finalmente ocurrió, una imposición rotunda.

Cerca de la media hora la sensación era muy clara, el equipo de Scaloni consiguió imponer su ritmo y esa superioridad incipiente, se trasladó al resultado y a partir de ahí, esa comodidad y ese fervor por no renunciar a un ataque insoportable para su adversario, le dio el plus del que hace gala en estos tiempos.

Lo Celso en la recuperación, Messi que aguanta el balón, gira apremiado, cambia de ritmo, escapa por línea final, centro rasante y Lautaro Martínez que se filtra entre los pesados zagueros y con un toque suave, anota sin oposición el primero de la noche, empezaba a brotar una actuación que recordaremos por siempre.

Los minutos que separaron ese gol del delantero del Inter con el del Flaco Di María, sirvieron para constatar el grado de madurez en el funcionamiento del equipo sin el balón y también cuando amplificaba las variantes en cada acción ofensiva. Ganaba apenas 1 a 0 pero ya controlaba el trámite de juego, blindando primero a Dibu Martínez y después, lastimando con un abanico de conceptos que no son tan frecuentes de imponer en la elite de este juego.

El oportunismo es una gran virtud de este seleccionado, no es la primera vez que logra doblegar a rivales poderosos, en momentos incómodos o donde todavía no se marcan grandes diferencias; es como una intuición colectiva que ejerce oportunamente como en aquella noche en Río, paridad que se quebró con esa corrida memorable del Flaco Di María para marcar un gol histórico, que valió el mejor título después de los dos mundiales conseguidos.

Una vez más a segundos del final del primer tiempo Lautaro Martínez robó la pelota en la mitad de la cancha, salió con ventaja para después, asistir con gran precisión a Di María que como una estela superó a los centrales italianos y cuando salió el gigante Donnarummna, la levantó con sutileza como ante Alisson y se llenó su garganta de gol en un coro, que nunca olvidará la Catedral del Futbol.



DESPUÉS VENDRÍA LO MEJOR, LO IMBORRABLE



Nunca el equipo albiceleste le dio la ventaja de una recuperación a los azzurros y esta es otra propiedad; en el segundo tiempo salió con mayor fiereza dispuesto a liquidar el pleito y a amedrentar de tal forma, de terminar con toda oposición y si el resultado fue solo de 3 a 0, lo fue porque el arquero del PSG, le ganó el desafío a su compañero de equipo en París, en 4 oportunidades.

Messi fue un protagonista gigante, un atleta obstinado por buscar más goles y en alguna medida, poner su sello en semejante partido y este fue la única deuda que dejó, si así puede analizarse desde cierto egoísmo, aunque por el talante del Capitán y la emoción en el festejo, podemos decir con alivio y mucha emoción que esta versión de Lionel Messi, es superadora y como ha manifestado Lionel Scaloni, un mejor futbolista en función colectiva.

Hasta hubo tiempo para que Paulo Dybala que ingresó a los 90’ marcara el gol que cerró la cuenta; hubo tiempo para que los 60.000 hinchas argentinos se regodearan con el movimiento incesante de la pelota con un rival en la lona y que fuera nada menos que Wembley, el escuchara esa multitud con esos colores, disfrutando como no se recuerda en las últimas décadas.

Todo está en orden y en manos de un hombre austero y serio, toda una rareza para nuestras criollas comorbilidades, todo un ejemplo en el que reflejarse.