Costamagna admitió diferencias con la Nación por las políticas hacia el sector

Agroactiva 2022 abrió sus puertas y se convirtió por estos días en el epicentro de los agronegocios. La megamuestra que comenzó ayer en Armstrong y se extenderá hasta el sábado inclusive, también representa un ámbito ideal para que diversos funcionarios, de distintos estamentos, puedan exponer sus miradas sobre el sector más pujante de todos.

El Gobierno de Santa Fe vuelve a tener un protagonismo enorme en la exposición, con un stand imponente que alberga a varias áreas vinculadas al agro. Sin dudas, la principal presencia pasa por el Ministerio de la Producción donde su titular, el rafaelino Daniel Costamagna, ofreció una conferencia de prensa para algunos medios especializados del país, entre ellos La Opinión. En ese sentido, y sin esquivar las consultas, dejó definiciones interesantes y marcó diferencias con el Gobierno nacional sobre determinadas políticas implementadas.

Al hablar de ganadería, el funcionario expresó: “de alguna manera se perdió la confianza y yo creo que no hay reglas claras. Y si no hay previsibilidad difícilmente se pueda potenciar un negocio”. Además, reconoció que la actividad “tiene el techo muy alto” y gran parte de ese crecimiento consideró que puede darse con “tecnologías blandas y baratas”. Al mismo tiempo, señaló que en términos de rentabilidad la ganadería “está bien”. Y comentó: “no recuerdo que el precio del ternero haya tenido un mejor valor relativo como el que se presenta hoy”.

También se refirió a la agricultura, contemplando el escenario maicero. Al respecto, destacó que Argentina produce unos 60 millones de toneladas y exporta el 65% como grano, posibilitando que el negocio lo hagan “los chinos y todos aquellos que compra el maíz”. En efecto, explicó: “yo no digo de no exportarlos, pero creo que debemos juntarnos todos los sectores para generar un esquema de consenso para producir y que no se vean afectadas las producciones lecheras, porcinas y tampoco las exportaciones”. Y aseguró: “eso es política agropecuaria y yo creo que de esa manera evitaríamos muchas confrontaciones”

Por último, abordó el tema de la escasez de gasoil en varias provincias, fundamentalmente en el norte argentino, y también admitió que en Santa Fe “hay problemas” con el abastecimiento de un insumo clave para el sector agropecuario. También, calificó como “un error enorme” el hecho de importar gasoil para mitigar la situación porque “se gastan un montón de divisas”, cuando elevando el corte de biodiesel (como propuso la propia provincia) podría mejorar el escenario.