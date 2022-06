Rosana Nardi, emocionada: “Pasaron tres años hasta este reencuentro”

Como suele suceder en cada mes de junio, Agroactiva es la cita obligada del campo argentino, sus cadenas de valor y toda la rueda productiva de servicios y rubros relacionados, que se encuentran en algún lugar del interior de la provincia de Santa Fe para mostrar lo que significa el sector para el economía nacional.

Por eso la edición 2022 de la muestra a cielo abierto más federal del país, no es una más. Significa el reencuentro de la gran comunidad productiva y así lo transmitió la presidenta de la organización, Rosana Nardi, hija del fundador de esta exposición Don Luis Nardi (ya retirado de la actividad).

“Con las emociones a flor de piel, estamos muy contentos y es difícil expresar con palabras esta alegría de volver a encontrarnos cara a cara, porque justamente se están cumpliendo tres años desde la última vez que Agroactiva se hizo a campo”, dijo Rosana Nardi en diálogo con La Opinión, en la previa de lo que será hoy el corte de cintas inaugural. Por su ubicación en el calendario, Agroactiva no tuvo la suerte de Expoagro que sólo perdió una edición a causa de la Pandemia (ya que en marzo de 2020 había alcanzado a realizarse antes del decreto de cuarentena). La feria de los Nardi se hizo por última vez a campo en junio de 2019, suspendiéndose consecutivamente en 2020 y 2021 por coincidir con los brotes más importantes del Covid.

“Fueron dos años muy duros porque parecía que hubiésemos vivido en otro tiempo, si bien mantuvimos viva la llama con ediciones digitales y virtuales, todos sabemos que no es lo que estábamos acostumbrados a vivir”, admitió Nardi. “Como pueden ver, se hizo un trabajo magnífico en estas instalaciones para que este retorno sea inigualable, siendo la mejor edición que hemos organizado”.



SANTA FE, LA ANFITRIONA

La presidenta elogió el esfuerzo de los expositores por mostrarse con el nivel que la muestra esperaba. “Los stand son increíbles, se han preparado con mucho entusiasmo y profesionalismo las empresas que nos acompañan; hay 830 empresas, de las cuales muchas han venido con las provincias en sus stands institucionales”, contó Rosana.

En el caso de la presencia de Santa Fe, “es la provincia más destacada por el espacio que ocupa en la muestra –explicó Nardi-, con casi 15.000 metros cuadrados de exposición y una cantidad de pymes que apoya en la promoción para que puedan estar presentes con sus servicios y productos en esta gran vidriera”.

Además, “tenemos al resto de las provincias productoras que hacen lo propio con sus empresas y por supuesto, los expositores tradicionales de Agroactiva, junto a una gran puesta en escena de la ganadería y los aeroaplicadores, que le están dando marco a esta edición, que es la más grande de los últimos 10 años sin dudas”, afirmó Nardi.



“NO NOS IMPORTA EL FRÍO”

En el primer día de Agroactiva el clima se hizo sentir pero la alegría de la gran comunidad del campo reunida otra vez en un evento de esta magnitud, hizo que el gélido viento otoñal pase a un segundo plano. “Estamos disfrutando del frío y nuestro eslogan hace referencia a eso justamente, ‘Volvé a sentir el viento en la cara’, como una forma de recordarle a todos que los eventos a campo son los que nos unen como sector, es un plus que la virtualidad no tiene y eso es innegable”.

Respecto al trabajo que implica organizar una megaferia de estas características, Rosana dijo que disfruta mucho de ofrecer junto a su equipo una experiencia como Agroactiva. “Valoro mucho la creatividad de las personas que se acercan con propuestas e ideas innovadoras para sumar; tenemos gente muy talentosa en nuestra empresa y cuando eso se junta con la mente abierta de quien toma las decisiones, todo es más sencillo y salen cosas maravillosas, como las que estamos viendo en esta edición”.



LA MAQUINARIA EN

SUS MEJORES AÑOS

Se respira mucho entusiasmo en la muestra respecto al rubro de maquinarias agrícolas, con los fabricantes declarando que están al tope de su capacidad instalada, con ventas y compromisos de entrega para el resto del año.

“Venimos de dos años que fueron los mejores de la historia, nos dicen desde la Cámara Argentina de Fabricantes, CAFMA, con ventas récord y este escenario les permite mostrar lo que no pudieron en los años de la pandemia”, describió la presidenta de Agroactiva. “La mayoría de las empresas están haciendo lanzamientos en estos días para presentar sus novedades, y en cuanto al clima de negocios se va a ver reflejado en el balance final que hagamos porque los precios internacionales acompañan, las líneas de crédito disponibles de los bancos privados y estatales que están presentes –Banco Nación con una tasa especial de 22%-, hacen que el productor lo traduzca en energía positiva para seguir apostando por el país”.

Finalmente, Rosana se refirió al apoyo que reciben de parte de los medios regionales, algo que caracteriza a Agroactiva a diferencia de otras megaferias más identificadas con Buenos Aires. “Ustedes hicieron que Agroactiva sea lo que es hoy, sinónimo del potencial del interior profundo del país y de toda su gente”.