Nuevo récord histórico de demanda de energía

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este martes, a las 20:50 horas, se registró un nuevo récord histórico de demanda de potencia en el sistema eléctrico santafesino, alcanzando los 2.096 megavatios. La marca superó la anotada el 29 de junio de 2021, de 2.088 megavatios. Estos niveles de demanda se dan en un contexto de continuidad de jornadas con bajas temperaturas extremas, que exigen las instalaciones que conforman el parque eléctrico provincial: 75 estaciones transformadoras; más de 56.000 kilómetros de redes de alta, media y baja tensión; y más de 20.000 centros de transformación urbanos y rurales, entre otros.



NO HABRÍA

NUEVOS AUMENTOS

Este miércoles la Secretaría de Energía de la Nación confirmó un nuevo precio estacional de la energía mayorista que prestan las distribuidoras eléctricas, a partir de los consumos del 1° de junio. Jorge Tarchini, Gerente Ejecutivo de la EPE explicó que el aumento tiene impacto sobre todas las jurisdicciones de la nación. En el caso particular de esta semana se determina un aumento del 26,1% para el sector residencial y para el segmento de comercios e industrias del 36,6%. Esto representa para la Empresa Provincial de la Energía sobre tarifa final, porcentajes inferiores a un 7,6% para usuarios residenciales y un 11% para los comercios e industrias santafesinas". Tarchini confirmó que los aumentos comienzan a regir a partir de los consumos del día de hoy -por ayer-. "Entonces podemos decir que el aumento se va a ver en la factura de los primero días de julio". De acuerdo a lo publicado por LT 10, desde la Empresa contaron que la nación establece dos estaciones en el año, un precio para la energía de invierno y otro para el de verano. "Normalmente el precio de invierno es mayor que el de verano ya que en verano se obtiene mayor energía de las centrales hidroeléctricas, que es más económica. En este invierno en particular, donde los niveles de las cuencas Paraná y Uruguay están bajas se ha vuelto más costoso", detalló Tarchini. Por último, el Gerente Ejecutivo de la empresa energética dijo que "no debería volver a haber un aumento en el precio estacional. Eso es lo que manejamos a nivel nacional, en la compra mayorista. Por parte de la EPE, nosotros ya hicimos los aumentos de Febrero y Abril, así que nosotros no haríamos otro aumento hasta fin de año".