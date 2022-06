Hoy se celebra en Argentina el Día del Graduado en Ciencias Económicas

Desde el año 1980, cada 2 de junio se celebra el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas en Argentina, fecha elegida en conmemoración al nombramiento de Manuel Belgrano como primer secretario del Consulado de Comercio, lo cual ocurrió en el año 1794. Es por esta razón que hoy todos los profesionales de esta rama festejan su día en todo el territorio de nuestra República.

El Real Consulado de Buenos Aires era una de las instituciones coloniales más importantes junto al Virrey y al Cabildo. Se instaló en Buenos Aires en 1794 a pedido de los comerciantes. El Consulado dependía directamente de la Corona española y debía guiarse según las normas establecidas por la Casa de Contratación de Sevilla. La creación de este organismo del antiguo Virreinato correspondía a las reformas que los reyes borbónicos habían diseñado para España y sus colonias con la finalidad de reestructurar la economía.

El Consulado se organizó como un cuerpo colegiado con funciones de tribunal comercial que debía arbitrar en pleitos y denuncias presentadas por los comerciantes y controlar en el manejo de la Aduana. También estaba destinado a propiciar el fomento económico y en este campo, desempeñó un importante rol Manuel Belgrano, en su carácter de secretario perpetuo de la institución.

La legislación real estableció que el secretario del Consulado debía escribir cada año una memoria sobre alguna de las cuestiones que correspondían a la actividad del Consulado. En tal sentido, las sesiones anuales de la institución debían abrirse con la lectura de la memoria correspondiente.

Las memorias incluían consejos prácticos basados en las ideas económicas en boga en Europa, fundamentalmente influidas por la fisiocracia. Estos escritos contienen lo más importante del pensamiento de Manuel Belgrano, fundamentalmente en lo relativo a la necesidad de liberalizar el comercio rioplatense del fuerte proteccionismo español con el fin de beneficiar a los comerciantes criollos. Además, en ellos, hacía hincapié en la necesidad que el comercio, la industria y la educación tenían para el crecimiento del Río de la Plata. Las diferentes iniciativas que propuso Manuel Belgrano ayudaron a mejorar la comunidad. Toda su labor es lo que lo llevó a ser considerado, por muchos, como el primer economista de nuestro país, lo que explica la elección de esta fecha especial. Belgrano, prócer de los tiempos de la Revolución, creador de la Bandera Nacional y también precursor de las Ciencias Económicas.

El Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas fue instaurado por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas el 19 de noviembre de 1980. Desde entonces, año tras año, esta fecha se celebra en nuestro país destacando la labor que cumplen dichos profesionales en la estructura de distintas organizaciones, desde empresas, gobiernos o entidades civiles, y también en forma autónoma.



EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a su cargo la función de regular la oferta y ejecución de las tareas de los graduados a través de la administración de matrículas, la legalización de la firma de los matriculados, el control de la conducta de los profesionales y la defensa de las incumbencias reservadas por la normativa vigente. En el caso de esta región, depende del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe Cámara I que tiene su sede en la capital provincial, pero cuenta con una Delegación en Rafaela. En ese mismo ámbito (en calle Cervantes 54) se constituyó la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino (AGCECOS), que agrupa a unos 200 profesionales. Hace 16 años se formalizó esta iniciativa, a partir de la aprobación de la personería Jurídica, el día 10 de marzo de 2006.

Cabe destacar que la matrícula es un requisito indispensable para ejercer la profesión, ya que se trata del respaldo que documenta y acredita la habilitación para el desempeño profesional. Desde el Colegio subrayan la importancia que las personas físicas o jurídicas contraten y se asesoren por profesionales matriculados.

Ante un problema, duda o reclamo, el cliente puede recurrir al Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y contar con el apoyo de la institución. Las personas que realicen su tarea por fuera de la ley pueden ser sancionados teniendo en cuenta que el Consejo tiene la potestad de hacer el control de la matrícula con operativos e inspecciones.

Por otra parte, el Consejo cuenta con un sitio web para que los particulares puedan consultar si el profesional está habilitado. El mismo es http://cpcesfe.org.ar/profesionales/consulta.php y la búsqueda es por apellido, DNI o número de matrícula.



ACTUALIDAD DE LOS PROFESIONALES

Para conocer sobre la actualidad y la realidad laboral de los profesionales en cuestión, consultamos a la Contadora Pública Nacional (CPN) Rut Chaparro, quien integra la Comisión Directiva de AGCECOS, cuyo presidente es el CPN Juan Bastía.

-¿Cuál es la realidad laboral de los profesionales? Desde afuera se percibe como estresante en una economía inflacionaria y con una política fiscal tan cambiante.

-Trabajar en una economía inflacionaria es desgastante. El nivel de incertidumbre afecta al contribuyente, se multiplican las consultas, y el profesional se mantiene en un estado de alerta constante. Hay que saber manejar las emociones y las presiones. Todos sabemos que la tecnología hace más eficiente las actividades, pero el Estado argentino invierte muy poco en desarrollo de tecnología en sus gestiones. Muchos trámites siguen siendo en papel, burocráticos, y los sistemas son complejos de manejar. El ejemplo más común es la página de AFIP, que hay días que no funciona, no se actualizan las bases para cargar las declaraciones juradas de uno de los impuestos más importantes para la recaudación como es Impuesto a las Ganancias e Impuesto a los Bienes Personales. Pero sí ponen vencimientos de presentación y pagos. Y el profesional de alguna forma debe cumplir con los requerimientos en tiempo y forma.

-¿Cómo evalúa el tema de la inserción profesional? ¿Los nuevos profesionales consiguen empleo rápidamente?

-La Asociación recibe avisos de búsquedas laborales de empresas de la ciudad y las envía por mail a sus asociados. Nuestro servicio consiste en compartir las búsquedas, no sabemos precisamente cómo está la inserción de los jóvenes profesionales, no hay datos para analizar. Pero podemos decir, que las crisis económicas afectan a todos los sectores y a todos los trabajadores que buscan un empleo o que quieren desarrollar un emprendimiento.

-¿Cuáles son las acciones centrales que desarrolla AGCECOS?

-Nuestra asociación AGCECOS fue creada con el principal objetivo de organizar la capacitación continua de los graduados. Nuestras profesiones requieren mucho estudio ya que están en constante actualización. Contamos con un empleado administrativo que se ocupa de esta tarea, mantenemos una agenda junto a las asociaciones de la ciudad de Reconquista y Santa Fe. Los profesionales matriculados y asociados tienen las capacitaciones sin cargo. Recibimos sugerencias sobre las necesidades que el graduado tiene sobre diferentes temas, y organizamos la agenda escuchando a nuestros asociados. Otra actividad importante es el rol institucional. Participamos en diferentes instituciones a nivel local, provincial y nacional. Ahora la virtualidad lo hace más fácil, contamos con un representante en cada reunión. Estas actividades son de estudio de novedades, de reclamos, de cuidar nuestra profesión.

-¿Cuál es la respuesta de los graduados en cuanto a participación en las capacitaciones?

-La participación de los graduados es importante, los temas contables e impositivos son los más convocantes. Estamos volviendo a las capacitaciones presenciales, ya que son varios factores a tener en cuenta, un factor que está influyendo actualmente es que, en general los disertantes son de Buenos Aires, Córdoba. Además, quiero destacar que, estamos terminando de equipar nuestro auditorio para realizar las capacitaciones de forma presencial y virtual en forma simultánea.

-Muchas veces la entidad comunica a los profesionales decisiones adoptadas por distintos gobiernos, como el de la Provincia de Santa Fe. O directamente las resoluciones de la AFIP, que se producen todo el tiempo. Ahora vemos una campaña para informar sobre firma digital a los asociados.

-Contamos con un servicio de novedades a través del correo electrónico. Tenemos un contrato con la Editorial de Sistemas de Informes laborales, impuestos y sociedades (SIL), y todos los días se recibe el mail con las novedades del Boletín Oficial que incumben a nuestras profesiones. También notificamos las notas y las diligencias que realizan el Consejo, las federaciones y otras entidades a las que estamos adheridos. Otra actualización tecnológica que nos trajo las restricciones es la firma digital. Es un trámite que cada uno en forma personal tiene que realizar en Tribunales, registrando su firma y poder firmar a través de un token. A partir de julio, será de uso obligatorio la firma digital o firma ológrafa.

-En lo que podría calificarse como una política de extensión institucional, mantienen acciones junto a otras entidades de la ciudad y la región, como, por ejemplo, evaluar los proyectos de ordenanza tributaria junto al Centro Comercial e Industrial. ¿Qué nos puede relatar al respecto?

-Hace varios años que nuestra asociación junto con la Comisión Tributaria del Centro Comercial, se aboca a leer los proyectos de ordenanza tributaria que el Departamento Ejecutivo Municipal envía al Concejo, analizarlo y hacer las observaciones que considera pertinente. Si hay temas a debatir, tenemos reuniones con funcionarios y técnicos de la Municipalidad y con los concejales con buenos resultados. Nosotros no influimos en las políticas tributarias, pero sí podemos opinar sobre los procedimientos que se requieren para llevar adelante esas políticas. El municipio no es ajeno al atraso tecnológico que tiene el Estado. Aún tiene trámites burocráticos y presenciales. En esta comisión también se reciben observaciones sobre otros tributos, y desde nuestra asociación siempre llevamos estos temas a los ámbitos correspondientes. Ya que Formamos parte de los Espacios de Diálogo de AFIP, API, IGPJ de la provincia. Pero debemos aclarar que estos espacios dependen de las agendas de los organismos estatales.

-¿Cuál es la relación entre AGCECOS y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe?

El Consejo Profesional es creado por ley y regula el ejercicio de nuestras profesiones. Principalmente, observa, cuida y defiende los intereses de los profesionales matriculados, en sus aspectos técnicos, asistenciales y previsionales. En nuestra ciudad funciona una Delegación del Consejo donde se realizan todos los trámites, todo se resuelve en Rafaela por lo que no tenemos que recurrir a las oficinas de Santa Fe. Actualmente tenemos la opción de trámites virtuales y trámites con documentación en papel. Con el tiempo, el número de profesionales de Rafaela y zona fue aumentando y consideraron necesario contar con capacitaciones en nuestra ciudad, y así se decidió crear la AGCECOS. Los asociados son matriculados, o sea somos parte de las dos instituciones, instituciones que se complementan en sus actividades. En este período, en la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas hay 3 integrantes que son directivos de la AGCECOS.

-Periódicamente la institución organiza campañas solidarias, en particular a través de la Comisión de Jóvenes Profesionales. ¿Se ha realizado últimamente alguna iniciativa en este sentido?

-La Comisión de Jóvenes realiza campañas solidarias, recibe donaciones de juguetes, ropa, calzados, alimentos y las entrega a organizaciones que lo necesiten. A partir del 2020 se suspendieron. Las donaciones se reciben en la Delegación del Consejo en Cervantes 54 y Nuestro Consejo está incluido en los decretos de restricciones (Pase sanitario) todavía vigentes, así que seguimos teniendo algunas dificultades para recibir las donaciones. Pero en poco tiempo volverán a organizarse y retomar esta tarea.

-¿Un mensaje final?

-En nombre de toda la Comisión Directiva de AGCECOS queremos desear un muy feliz día a todos los Graduados en Ciencias Económicas y los invitamos a participar de todas las actividades de nuestra institución.