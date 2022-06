Sobre el acceso a las armas

Como si los problemas argentinos no fueran suficientes, un nuevo debate en torno a la tenencia y portación de armas de fuego, que contiene elementos comunes al que desde hace tiempo se sostiene en Estados Unidos sin poder cerrarse por las diferencias entre las dos posiciones, se disparó en nuestro país. El ascendente diputado libertario, Javier Milei, encendió la polémica al sostener que está a favor de la libre portación de armas, días después de la masacre en Texas, protagonizada por un joven de 18 años que dejó un saldo de 21 muertos.La discusión se plantea en la Argentina pero en forma superficial y pasajera, sin la profundidad que tiene en Estados Unidos. Porque más allá de las declaraciones del legislador, que fueron rechazadas desde todo el arco político, la Argentina no cuenta con un derecho amparado por la Constitución que permite la compra y tenencia de armas. La ley que lo permite es la Segunda Enmienda, que proviene de 1791 poco después de la declaración de la independencia de Gran Bretaña. En diciembre de ese año, se ratificó la llamada Declaración de Derechos, que consiste en diez enmiendas a la Constitución que habían escrito cuatro años antes, en 1797, los precursores de la independencia. Estas enmiendas dieron carácter constitucional a varios derechos, entre ellos la libertad de prensa, de expresión, religión o reunión y también la libertad de poseer armas.Para justificar su postura a favor de la libre portación de armas, Milei dijo que como seguidor del economista estadounidense, Gary Becker, adherente a su teoría y a la evidencia empírica que muestra que cuando a una actividad se le baja el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande.El martes 24 de mayo, Salvador Ramos, de 18 años, ingresó armado a la escuela Robb Elementary School de Texas, donde concurren niños de 7 a 10 años y disparó con todo dando muerte a 19 pequeños y a dos maestras. No se tratar de un caso aislado puesto que en lo que va de este año se registraron 27 tiroteos con heridos o muertos en escuelas de los Estados Unidos, según el sitio especializado Education Week. Fue la gota que rebalsó el vaso y realimenta el debate entre aquellos que reivindican el derecho a portar armas y aquellos que lo rechazan de plano.De acuerdo con la organización Everytown for Gun Safety Support Fund, en más del 95% de las escuelas primarias estadounidenses se organizan simulacros de ataques, se colocan detectores de metales y se contratan guardias armados para mejorar los sistemas de seguridad y control internos. Pero la cuestión de los simulacros no es inocua en los niños, las niñas y los adolescentes, se trata de una medida polémica que se viene generalizando ante el crecimiento exponencial de los ataques masivos en establecimientos educativos y muchas veces deja consecuencias psicológicas. A tal punto que un informe de la Universidad de Stanford citado por la cadena BBC afirma que muchos niños, después de esos simulacros, quedan traumatizados, con problemas de conducta y para conciliar el sueño, en tanto que se ha disparado el consumo de antidepresivos por parte de menores de 18 años en las comunidades donde han ocurrido ataques.Entonces, en Estados Unidos el acceso a las armas es legal por una enmienda constitucional. ¿Y en Argentina? Lo que debería preocupar a las autoridades es la forma en que los delincuentes, en especial las narcobandas rosarinas y también la rafaelina del Clan Ramallo, se nutren de armamento para tantos ataques mortales. ¿Cómo funciona el circuito ilegal de armas en Argentina? Porque al parecer los sicarios y otros actores del mundo delictivo tienen tantas facilidades para acceder a las armas de fuego como un estadounidense en su país.No hay estrategias de la policía santafesina ni de las fuerzas federales para combatir el tráfico de armas orientado a abastecer a las organizaciones mafiosas enquistadas en los barrios de las ciudades de la Provincia.