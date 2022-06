Vocación, entrega y servicio

Bajo el lema “querer es poder”, el 2 de Junio de 1884 se fundó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca gracias a la iniciativa de Tomás Liberti. Desde allí que se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario. El cuartel se creó días después de que su hijo Orestes y un grupo de vecinos se organizaran espontáneamente para apagar un voraz incendio al grito de “-¡Adelante los que se animen, vamos a apagar el incendio!”.

En Rafaela, el acto oficial se realizará a las 20, en el cuartel ubicado en Bv. Lehmann 2201, donde como cada año se harán sonar las sirenas.

“El 2 de junio es un día muy especial para toda la gran familia de Bomberos Voluntarios. Es el día de ellos. En nuestro caso hoy son 35 personas las que conforman el Cuerpo Activo, entre hombres y mujeres, además de 4 Aspirantes y 12 Cadetes. Ellos cada día dedican tiempo de su vida para ayudar a toda la comunidad en forma desinteresada. Si bien nadie se los pide, ni nadie los obliga, ellos eligen brindar hasta su vida con tal de cumplir con su función, son Bomberos Voluntarios. ¿Por qué lo hacen?, porque así lo sienten, lo llevan en la sangre”, cuenta a La Opinión, Miguel Gómez, presidente de la Cooperadora de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela.

También, con visible orgullo, señala: “nuestra Comisión Directiva puede contar sólo una pequeña parte de la historia de nuestro Cuartel pero sabemos que cuando arrancaron allá por el 2009 no contaban con casi nada. De a poco y con mucho esfuerzo esto se fue revirtiendo y hoy tenemos un crecimiento constante. Recibimos subsidios Nacionales, Provinciales y Municipales, además el aporte de nuestros socios incondicionales como así también las distintas donaciones de la gente en forma completamente desinteresada. Todo esto nos permite funcionar normalmente”.

En cuanto a los elementos con los que cuentan para trabajar y prestar su servicio a los rafaelinos y también a la región, señaló que “contamos con un gran parque automotor el cual está compuesto por 1 autobomba, 1 escalera mecánica, 1 camión cisterna, 2 camionetas con equipo de ataque rápido, 1 camioneta de logística y 1 para transporte de personal. Últimamente hemos recibido por parte del Municipio un terreno que nos alimenta la ilusión de contar con una casa propia, una meta a la cual queremos llegar lo antes posible”.

El presidente de la cooperadora, comentó que “actualmente nuestros Bomberos Voluntarios no sólo cubren la ciudad de Rafaela sino también a otras localidades vecinas como así también toda la zona periurbana y rural. Nuestro anhelo como Comisión Directiva es lograr posicionar a Bomberos Voluntarios de Rafaela en el lugar donde debe estar, con un Cuartel propio y con todo lo necesario para el bienestar de nuestros Bomberos y así poder satisfacer de la mejor manera las necesidades que demande la comunidad”.



GRANDES PÉRDIDAS…

Miguel Gómez, y como suele suceder en fechas importantes, recordó a muchas personas que ya no están y que lucharon muchísimo por Bomberos Voluntarios: “no todo fue bueno para nosotros, tuvimos grandes pérdidas, Nildo Giovannini, Darío Demartín y Guillermo Bracamonte, personas que ya no están físicamente pero sí en nuestros mejores recuerdos. También sufrimos muchísimo cuando casi pierde la vida en un incendio forestal en Bella Italia Marcos Pron, en esa oportunidad además de la tragedia de Marcos perdimos 1 camioneta 4x4 equipada con un ataque rápido”.



"PARTE DE MI VIDA"

Sin lugar a dudas, prestar un servicio a otros de manera voluntaria es una elección de vida, así lo manifiesta el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rafaela, Andrés Baldessari: “para nosotros o para mí esto es parte de mi vida, y aún en los peores momentos uno nunca pensó en bajar los brazos, al contrario, es en los peores momentos en dónde se saca más fuerzas para seguir adelante. Estos últimos años fueron bastante difíciles, ya que se hacía difícil compatibilizar la función que veníamos desarrollando con los problemas que a su vez veníamos teniendo a nivel laboral, familiar y demás. Por suerte ahora estamos de a poco volviendo a la normalidad y estamos tratando de acomodarnos y ese proceso es el que estamos transitando”. “Como dije antes, ser bombero voluntario es parte de mi vida, es lo que elegí, lo que elijo todos los días y lo vivo con mucha pasión, con mucha intensidad. Obviamente, también ocupándome por sobrellevar las cuestiones familiares y laborales para que no sean un problema y que así la cabeza también pueda estar tranquila y relajada, ya sea en la vida personal como en el momento que nos toque actuar de bomberos”, expresó.



JÓVENES QUE ELIGEN

SUMARSE AL CUARTEL

Con respecto a la juventud, Andrés Baldessari dijo que “los jóvenes vienen muy entusiasmados al cuartel, aunque también notamos es que hay muchos que se desilusionan muy rápido; a lo mejor tienen una idea equivocada de lo que es ser bombero voluntario. Ser bombero voluntario no es difícil de lograr, pero si después es todo un trabajo a sostener: sostener la presencia, sostener la actividad, ir, cumplir, estar, prestar el servicio para cuando sea necesario. A la noche, a la mañana, un feriado, sábado o domingo. A veces cuesta”. “También sabemos que muchos entran a lo mejor fascinados por la autónoma, el uniforme, por la función, que es muy loable, pero después el día a día a mucho los desilusiona y lamentablemente los hace abandonar, es decir, se pierde toda esa energía, esa ilusión que tenían al principio y se desvanece. Esto también es parte de la vida, del ser humano, por eso hay que estar atentos, invertir mucho tiempo en capacitarse, entrenarse, para solamente actuar cuando te necesitan. Gracias a Dios no tenemos incendios todos los días, ni tampoco tenemos las mejores intervenciones y los mejores rescates”. Y finalizó: “es mucho trabajo que hay que hacer, es mucho sacrificio. Hay que acompañar la actividad del bombero en la vida cotidiana”.