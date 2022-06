Preso: intentó robarle a una octogenaria

Tiene 43 años y dos antecedentes penales condenatorios. No logró su objetivo delictivo gracias a la intervención de personal policial.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 43 años que es investigado como coautor de una tentativa de hurto cometida en perjuicio de una octogenaria en Rafaela el viernes último.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Martín Castellano e impuesta por la jueza Cristina Fortunato en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

El fiscal precisó que el imputado -cuyas iniciales son JAA- fue privado de su libertad por un plazo de 90 días. Asimismo, mencionó que el hombre investigado cuenta con dos antecedentes penales condenatorios, uno de 2018 y el otro, del año pasado.



HECHO ILÍCITO

El representante del MPA planteó que “el hecho ilícito sucedió entre las 9:30 y las 9:45 de la mañana del viernes pasado en una vivienda de calle Zanetti al 200”.

En tal sentido, narró que “el imputado ingresó sin autorización al domicilio cuando la mujer que reside allí no estaba en el lugar”, y mencionó que “según lo pactado previamente, otro hombre que aún no logró ser identificado lo esperó afuera a bordo de una motocicleta”.

Castellano aclaró que “los atacantes no forzaron ninguna abertura de la casa”, y dijo que “de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, se presume que utilizaron una llave verdadera”.

“El imputado recorrió diferentes ambientes del inmueble y se apoderó ilegítimamente de alhajas, de alimentos y de 1.500 pesos en efectivo”, detalló el fiscal.

Sin embargo, “un vecino advirtió lo que estaba ocurriendo y dio aviso a las autoridades”, afirmó.

“Cuando quien quedó en prisión preventiva y su acompañante notaron la presencia de personal policial, huyeron en la motocicleta”, sostuvo Castellano. Con todo, “los uniformados los persiguieron por varias cuadras hasta que lograron aprehender al imputado y recuperar las pertenencias de la víctima”, valoró.



CALIFICACIÓN

PENAL

Al hombre de 43 años se le endilga la coautoría de una tentativa de hurto calificado.