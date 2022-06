Cruces entre Fernández y Macri suben la tensión entre oficialismo y oposición

El ex presidente Mauricio Macri aseguró ayer que el mandatario Alberto Fernández está "desencajado" y "fuera de sí", al contestar las críticas que el líder del Frente de Todos lanzó en su contra. Luego de que Fernández lo acusara de ser un "ladrón de guante blanco" durante un acto en la localidad bonaerense de Cañuelas, Macri le contestó en declaraciones a una radio uruguaya y resaltó: "Está fuera de sí, desencajado".

"Que el guante blanco, toda esa cosa… Un disparate. Sin palabras. Está fuera de quicio", recalcó el ex jefe de Estado.

"Es lo mismo que viene diciendo. Lo más patético es que se la ha pasado hablando de la deuda, clarifiquemos un par de cosas: la deuda que tomamos fue para pagar el déficit que nos dejaron. Segundo, el FMI entró a darnos una mano cuando se acabó el crédito para pagar deudas que se vencían, muchas que eran de ellos y la deuda no aumentó desde que entró el Fondo. Nada se fugó, nada de todo lo que dicen. Todo es mentira", enfatizó Macri.

La respuesta del ex mandatario se dio luego de que Fernández, en un acalorado discurso en Cañuelas, cruzó con dureza al ex mandatario Mauricio Macri, al que tildó de "ladrón de guantes blancos" y de "sinvergüenza". Lo hizo junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el marco de anuncio del inicio de obras en la construcción de la autopista de la Ruta Nacional 3, entre Cañuelas y Azul.

Su prédica giró en torno al cuestionamiento de la gestión del ex presidente, quien durante su mandato anunció la construcción de la autopista bajo la modalidad de PPP (Participación Pública y Privada), sobre la que apuntó: "Cuando el Estado se hizo cargo de las obras bajaron un 70% los precios".

"Esos ladrones de guantes blancos andan dando cátedra de moral en los medios. Estoy esperando que la Justicia los llame y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina, la estafa al Correo, los parques eólicos, los peajes. Estoy esperando que la justicia se dignifique a si misma y llame a los poderosos a rendir cuentas", subrayó el mandatario.

Según lo narrado por Katopodis, en diciembre de 2020, los convenios fueron rescindidos por el Ministerio de Obras Públicas de común acuerdo con las empresas. "Cuando llegamos al Gobierno, Gabriel (Katopodis) me contó que el 70% de las obras estaban paralizadas. Así cualquiera lleva al déficit 0", ironizó Fernández. Y denunció: "Las obras que tenían que ver con la PPP tenían un problema muy serio, eran un mezcla de negocio financiero con construcción de rutas. Este esquema estaba concentrado en seis corredores con 70 obras, y era un enorme problema porque era un contrato leonino en perjuicio del Estado".

El Presidente enfatizó en la centralidad de "hablar las cosas con claridad", y contó que bajo su gestión se hizo entrega de más de 45 mil viviendas.

En un claro acercamiento de posiciones con el kirchnerista Axel Kicillof, y con la mira en transformar la presión interna en críticas a la oposición, Fernández disparó: "Cuando escucho que dicen que el Gobierno se ponga las pilas , quiero responder que la tenemos bien puestas contra los poderosos". Y continuó: "Los que confiaron en el mercado nos dejaron sin salud, sin escuelas ni caminos, porque no es rentable para los privados invertir en eso".

El Presidente denunció que tras el anuncio de la obra y durante los dos años restantes del macrismo, la ejecución de la autopista eran tan solo del 2%.



DURA RESPUESTA DEL

PRO AL PRESIDENTE

El bloque de diputados nacionales del PRO salió en forma dura a cruzar al presidente Alberto Fernández y lo acusó de "mentir" con sus dichos sobre el ex mandatario Mauricio Macri. Al respecto, la bancada que dirige Cristian Ritondo salió a responderle y consideró que el Presidente "miente para ocultar su relación con Lázaro Báez cuando era jefe de Gabinete" del kirchnerismo.

"En una de sus habituales declaraciones patéticas a las que ya nos tiene acostumbrados, para luego desdecirse o profundizar su descrédito público, el presidente Fernández le pidió a la Justicia que llame a declarar a supuestos ´ladrones de guante blanco´. Como profesor de Derecho, debería recordar que la Justicia cita a indagatoria a quienes están imputados por presuntos delitos", inició el PRO.

Y continuó: "Sin embargo, pareciera que en la mentalidad de Fernández lo irreal es real, porque las acusaciones infundadas que realiza, para ensuciar a funcionarios de la gestión de Cambiemos, tiene un claro destinatario: Lázaro Báez, acusado de haberse beneficiado con 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos".

En el mismo sentido, apuntó que "al titular de Austral Construcciones se le pagaban por adelantado obras que luego no terminaba, cuando el actual Presidente era Jefe de Gabinete. Está todo probado y documentado en sede judicial".

"¿Qué pretende el Presidente con esta nueva puesta en escena? Tal vez se proponga igualar las gestión de Cambiemos con la década robada del kirchnerismo al que pertenece. Se equivoca, porque el estado de corrupción que padeció la Argentina durante aquella etapa ha quedado cristalizada como la más corrupta y perversa de la historia nacional", resaltó el bloque de diputados macristas.

"Señor Presidente, los ladrones de guante blanco, de guante negro o directamente sin guantes, pertenecen a la fuerza política que a usted lo sentó en el sillón de Rivadavia. Dedíquese a gobernar, combata la delincuencia, el narcotráfico, la inflación. No haga más papelones internacionales que humillan el honor argentino. Aprenda a dominar su lengua y hágase cargo del aumento de la pobreza, de la desocupación y del hartazgo social. Más temprano que tarde, Dios y la Patria se lo van a demandar, aunque ahora se dedique a desviar la atención con infamias que lo pintan de cuerpo entero", enfatizó en el duro mensaje.